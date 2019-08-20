Долг Хакасии за электроэнергию перед компанией «Россети Сибирь» продолжает расти

Хакасия увеличила сумму задолженности за предоставленную электроэнергию перед компанией «Россети Сибирь» с начала июня 2019 на 60 млн рублей, за июль было оплачено менее 10% от начисленной суммы.

По информации окружного информационного центра, накануне полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло обсудил с генеральным директором энергохолдинга «Россети Сибирь» Павлом Акилиным текущее состояние дел в электросетевом комплексе регионов СФО, а также подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Как отметил Павел Акилин, среди проблемных вопросов остается ситуация в Хакасии. Задолженность за потребленные ранее ресурсы предприятий ЖКХ в республике продолжает расти.

«На сегодняшний день мы договорились о том, что с 1 июня текущие платежи будут 100%, мы перестаем ограничивать предприятия ЖКХ. Рост долгов с 1 июня составил 60 млн рублей. Если говорить конкретно за июль, то при начислении 48 млн рублей оплата составила 4 млн», — цитирует ТАСС гендиректора энергохолдинга.

В свою очередь, полномочный представитель главы государства подчеркнул, что органы власти и профильные энергетические организации должны совместными усилиями провести подготовку к отопительному сезону в полном объеме, чтобы не допустить аварийных отключений в зимний период.

Отметим, что на официальном сайте правительства Хакасии указано, что «в настоящее время подготовлены и утверждены план и дорожная карта по урегулированию взаимоотношений с МРСК Сибири. В том числе предложен календарный график погашения задолженности перед энергетиками по текущим и просроченным платежам. На стадии согласования встречный вариант, поступивший от «Хакасэнерго».

Напомним, 23 апреля 2019 года генеральный директор «Россети Сибири» Павел Акилин выступил с обращением к жителям Хакасии. По его словам, прошла практически неделя после встречи руководства компании и правительства Хакасии, но, власти республики так не попытались разрешить сложившуюся ситуацию. В связи с тем, что долг регионального сектора ЖКХ за электричество увеличился тогда почти до 460 млн рублей, компания приняла решение в очередной раз ввести ограничение подачи электроэнергии на коммунальные объекты Хакасии.

24 апреля Сергей Меняйло обратился к энергетикам с предложением не ограничивать электроснабжение предприятий ЖКХ в Хакасии из-за огромных долгов. Полпред поставил перед Валентином Коноваловым задачу оперативно разработать меры по выходу республики из кризиса энергоснабжения.

Однако, график погашения текущих обязательств по платежам, который был утвержден по итогам совещания, состоявшегося в Абакане, был исполнен наполовину. Мероприятия по повышению платежной дисциплины, по заявлениям «Россети Сибирь», в коммунальном комплексе региона реализуются, однако недостаточными темпами.

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