Новосибирский «Толмачевский» арендовал алтайские теплицы

Власти Алтайского края обнародовали детали сделки по передаче крупнейшего краевого тепличного комплекса (ТК) «Индустриальный» в аренду новосибирскому тепличному комбинату «Толмачевский», входящий в состав группы компаний «Горкунов».

Как сообщили накануне в пресс-службе правительства Алтайского края, документы по передаче тепличного комплекса в аренду были подписаны 14 августа. На этой неделе специалисты «Толмачевского» начали подготовку теплиц алтайского ТК к культурообороту. Также составлен инвестиционный график развития «Индустриального». Предполагается модернизация системы отопления, установка светотехники на двух гектарах теплиц, а также обновление ряда хозяйственно-бытовых помещений.

Стоимость аренды тепличного комплекса в правительстве не назвали, однако ранее генеральный директор «Толмачевского» Андрей Седунов сообщал, что руководство ГК «Горкунов» планирует в 2019 году вложить в модернизацию производства «Индустриального» 233 млн рублей. В сообщении алтайского правительства уточняется, что имущественный комплекс тепличного комбината «Индустриальный» будет находиться в аренде до проведения торгов с целью передачи имущества новому собственнику.

«Индустриальный» был одним из крупнейших тепличных комплексов Сибири, ежегодный объем производимой продукции превышал 10 тыс. т. Активная модернизация ТК привела к многочисленным непогашенным банковским кредитам и, как следствие, предприятие оказалось на грани банкротства. На начало 2019 года дефицит ТК по оборотным средствам на первое полугодие составлял 750 млн рублей при планируемой выручке в 430 млн рублей.

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