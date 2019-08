Музыкальный фестиваль «Because of the Beatles» в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь» состоялся уже в шестой раз. 17 августа любители The Beatles в течение 10 часов наслаждались рок-хитами. Хедлайнером фестиваля на этот раз выступил ансамбль Валерия Ярушина «Ариэль».

История проведения фестиваля «Because of the Beatles» началась в 2014 году. Именно тогда в туркомплексе «Бирюзовая Катунь» установили первый в России мраморный памятник фронтмену The Beatles Джону Леннону. Теперь ежегодно летом музыкальные коллективы со всей России, а также и из ближнего зарубежья собираются на beatles-fest.

В этом году «Because of the Beatles» посвятили годовщине проведения всемирно известной ярмарки музыки и искусства Woodstock. С тех прошло 50 лет. На этот раз такие коллективы как The Rolls (Бишкек), «Ракеты» (Новосибирск), Beatljuice и «Столица» (Барнаул), «Ариэль» (Москва-Челябинск) собрались послушать туристы не только из Сибири, но и из центральной России, а также Белоруссии. По наблюдениям корреспондента “Континента Сибирь”, слушателей с каждым годом становится все больше

Песни The Beatles звучали в различных аранжировках и на разных языках. Но не только «битлов» исполняли на фестивале. Не обошли стороной и творчество других культовых музыкальных коллективов — таких, как The Rolling stones, The Doors, The Who. Валерий Ярушин, основатель вокально-инструментального ансамбля «Ариэль», известного такими композициями как «В краю магнолий», «Заповедные места», «На острове Буяне» тем не менее большую часть выступления посвятил творчеству ливерпульцев. И только в завершение музыканты исполнили попурри из своих хитов. Впрочем, не все оказались довольны таким распределением в репертуаре и ждали старых песен. Публика «бисировала», но артисты на сцену так и не вернулись. Закрыла фестиваль команда из Барнаула — «Столица».

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» — инвестиционный проект туристской сферы Алтайского края работает с 2007 года. В ОЭЗ зарегистрировано 23 резидента с общим объемом заявленных инвестиций около 8,6 млрд. рублей. Ими ведется строительство гостиничных и спортивно-развлекательных комплексов, объектов питания, оздоровительных центров. Всего за время работы «Бирюзовую Катунь» посетили более 3,7 млн человек. Турпоток в ОЭЗ в 2018 году составил почти 369 тыс. человек, за 6 месяцев текущего года – 225 тыс. человек.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.