В арбитражный суд Омской области подан иск о банкротстве бывшего крупного омского застройщика Алексея Коношанова. Сумма исковых требований к экс-руководителю строительной компании «Конто» составляет более полумиллиарда рублей.

Как следует из карточки дела на сайте арбитражного суда, признать бизнесмена несостоятельным потребовал Имам Магомедов, ранее выступавший истцом в деле о банкротстве ООО «Домостроительный комбинат №1», которым также управлял Алексей Коношанов. Заявление в арбитраж с исковым требованием более 520 млн рублей было подано в минувший понедельник, дата рассмотрения иска пока не назначена. В соответствии с ЕГРЮЛ, индивидуальный предприниматель Алексей Коношанов занимается сейчас консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Строительная компания «Конто» возводила ряд многоквартирных домов в Омске, в том числе «проблемные» жилые комплексы «Янтарный» и «Удачный». Руководители компанией строитель Федор Коношанов и его сын Алексей Коношанов. В феврале 2009 года в СМИ появилась информация о том, что Алексей Коношанов подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В апреле того же года арбитраж начал процедуру банкротства «Конто» по требованию «Завода сборного железобетона №5», сумма долга стройкомпании которому составляла 5,5 млн рублей. В ходе наблюдения к процессу подключились другие кредиторы, общая сумма задолженности в итоге превысила 300 млн рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.