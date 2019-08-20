Опасный котлован в Новосибирске, где должен был появиться ЖК «Парадиз», ликвидируют

Ольга Щетинкина
 
Опасный котлован, где должен был появиться ЖК «Парадиз», ликвидируют
Котлован на ул. Журинской, 37

По поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя департамент строительства и архитектуры приступил к демонтажу заброшенного котлована на ул. Журинской, 37, где ранее ООО «Брик» вело строительство ЖК «Парадиз».

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, решение о ликвидации чрезвычайной ситуации на ул. Фрунзе, 12, 14 и прилегающей территории на ул. Журинской, 37 было принято после распоряжения главы города. 16 августа подрядная организация приступила к демонтажу заброшенной стройки. Все работы планируют завершить в течение трех месяцев.

Напомним, разрешение на строительство многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью почти 2,5 тыс  кв. м ООО «Брик» было выдано в августе 2013 года. Возведение объекта велось низкими темпами с остановками на 2-3 месяца, а в мае 2015 было окончательно прекращено. В результате бездействия застройщика на объекте периодически стали обрушаться откосы котлована, появились трещины в ростверке и ограждении. Это стало угрожать провалами грунта и асфальтового покрытия на прилегающей территории соседних жилых домов № 12 и 14 на ул. Фрунзе.

Весной-летом 2017 года по решению мэра Анатолия Локтя силами муниципалитета в короткое время ситуация была стабилизирована. Однако строительство объекта застройщик так и не возобновил.

В конце октября 2018 состоялось выездное совещание, в ходе которого специалитсты сделали вывод, что из-за недобросовестного отношения застройщика ООО «Брик» заброшенный котлован по-прежнему остается угрозой безопасности для жителей близлежащих домов.

Мэр Новосибирска поручил департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе организовать инженерно-геодезические изыскания и экспертизу состояния несущих конструкций стенок котлована, а также организовать инструментальный мониторинг состояния прилегающей к строительной площадке территории, подземных коммуникаций, свайного ограждения котлована.

По результатам экспертизы и было принято решение комиссии о ликвидации чрезвычайной ситуации на ул. Фрунзе, 12, 14 и прилегающей территории на ул. Журинской, 37.

По информации пресс-центра мэрии города, после завершения работ муниципалитет планирует подать исковое заявление о взыскании с ООО «БРИК» понесенных затрат на устранение последствий чрезвычайной ситуации, вызванной действиями ответчика.

Напомним, что на признание скандального застройщика банкротом неоднократно подавали в суд прокуратура, обманутая дольщица строительного объекта компании и мэрия города.

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