Опасный котлован, где должен был появиться ЖК «Парадиз», ликвидируют

По поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя департамент строительства и архитектуры приступил к демонтажу заброшенного котлована на ул. Журинской, 37, где ранее ООО «Брик» вело строительство ЖК «Парадиз».

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, решение о ликвидации чрезвычайной ситуации на ул. Фрунзе, 12, 14 и прилегающей территории на ул. Журинской, 37 было принято после распоряжения главы города. 16 августа подрядная организация приступила к демонтажу заброшенной стройки. Все работы планируют завершить в течение трех месяцев.

Напомним, разрешение на строительство многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью почти 2,5 тыс кв. м ООО «Брик» было выдано в августе 2013 года. Возведение объекта велось низкими темпами с остановками на 2-3 месяца, а в мае 2015 было окончательно прекращено. В результате бездействия застройщика на объекте периодически стали обрушаться откосы котлована, появились трещины в ростверке и ограждении. Это стало угрожать провалами грунта и асфальтового покрытия на прилегающей территории соседних жилых домов № 12 и 14 на ул. Фрунзе.

Весной-летом 2017 года по решению мэра Анатолия Локтя силами муниципалитета в короткое время ситуация была стабилизирована. Однако строительство объекта застройщик так и не возобновил.

В конце октября 2018 состоялось выездное совещание, в ходе которого специалитсты сделали вывод, что из-за недобросовестного отношения застройщика ООО «Брик» заброшенный котлован по-прежнему остается угрозой безопасности для жителей близлежащих домов.

Мэр Новосибирска поручил департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе организовать инженерно-геодезические изыскания и экспертизу состояния несущих конструкций стенок котлована, а также организовать инструментальный мониторинг состояния прилегающей к строительной площадке территории, подземных коммуникаций, свайного ограждения котлована.

По результатам экспертизы и было принято решение комиссии о ликвидации чрезвычайной ситуации на ул. Фрунзе, 12, 14 и прилегающей территории на ул. Журинской, 37.

По информации пресс-центра мэрии города, после завершения работ муниципалитет планирует подать исковое заявление о взыскании с ООО «БРИК» понесенных затрат на устранение последствий чрезвычайной ситуации, вызванной действиями ответчика.

Напомним, что на признание скандального застройщика банкротом неоднократно подавали в суд прокуратура, обманутая дольщица строительного объекта компании и мэрия города.

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