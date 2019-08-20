Томская область получит дополнительно 560 млн рублей на строительство двухуровневой развязки

Томской области из федерального бюджета дополнительно выделят 560 млн рублей на строительство двухуровневой транспортной развязки с железной дорогой Тайга ‑ Томск на 76-м км.

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, правительство России утвердило распределение трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставляемых в 2019 году бюджетам регионов в рамках целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» федеральной госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Согласно распоряжению правительства, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым, Томская область получит дополнительно 560 млн рублей на строительство развязки.

Как сообщил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, на масштабный проект по разгрузке южного транспортного узла областного центра в 2017 и 2018 регион получил из федерального бюджета 400 млн рублей. В этом году правительство выделило 200 млн в апреле, и сейчас еще 560 млн.

В 2019 году развязку строит областное дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ). Завершение третьего этапа проекта запланировано 25 декабря. До конца года с правой стороны от Богашевского тракта по направлению в аэропорт «Богашево» должны быть оборудованы шесть полос для транспорта протяженностью 1,3 км. На сегодняшний день, дорожники завершили укладку выравнивающего слоя, сделали гидроизоляцию и защитный слой путепровода. Сейчас идет укладка слоя из гравийно-песчаной смеси. Движение в тоннеле будет четырехполосным.

Напомним, строительство транспортной развязки с железной дорогой Тайга ‑ Томск на 76-м км (тоннельное пересечение в районе площади Южной ‑ улицы Мокрушина) началось в 2017 году. Тогда, подрядчики построили транспортное кольцо на Коларовском тракте Томска с выходом к будущему тоннелю под железной дорогой, расширив до четырех полос около 700 м тракта. Также были обустроены кольцевые примыкания к месту тоннеля, который соединит Коларовский и Богашевский тракты.

В 2018 году были построены четыре подпорных стенки, автодорожный путепровод и шумозащитный экран, а также произведен вынос кабельной канализации связи. Кроме того, подрядчик выполнил благоустроительные работы на «Тропе здоровья» в прилегающем лесном массиве.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в Кемеровской области официально дан пуск движению по трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. Автомагистраль, по которой можно ехать со скоростью 130 км/ч, стала первой за Уралом.

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