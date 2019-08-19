Госпрограмма по безопасности дорожного движения продлена в Новосибирской области до 2024 года

Госпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» продлена до 2024 года, а ее финансирование увеличено на 3 млрд рублей.

Решение о продлении областной госпрограммы было одобрено на заседании правительства региона, которое провел губернатор Андрей Травников.

Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, в результате пролонгации программы общие затраты на реализацию мероприятий с 2015 по 2024 год увеличились на 3,4 млрд рублей и составили 8,4 млрд. Это стало возможным в основном за счет областных средств, а также денег местных бюджетов.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского, благодаря увеличению финансирования на участках реконструкции автодорог будут построены остановки и тротуары, а также оборудовано освещение.

Также предусмотрено создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения – установка и замена дорожных знаков, строительство и реконструкция светофорных объектов, переходно-скоростных полос разгона и торможения, устройство и совершенствование площадок для работы пунктов весового контроля.

Кроме того, в программу интегрирован региональный проект Новосибирской области «Дорожная сеть». В рамках него к концу 2024 года запланировано достижение целевого индикатора – сокращение числа погибших людей в результате ДТП.

Так, к концу 2024 года запланировано строительство и реконструкция порядка 190 светофорных объектов на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения, а также установка и замена более 42 тыс дорожных знаков.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что объем налоговых льгот для инвесторов в Новосибирской области увеличится с 850 млн рублей до 5 млрд рублей ежегодно. Соответствующие изменения планируется внести в государственную программу стимулирования инвестиционной активности.

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