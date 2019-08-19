Объем налоговых льгот для инвесторов в Новосибирской области увеличится с 850 млн рублей до 5 млрд рублей ежегодно. Соответствующие изменения планируется внести в государственную программу стимулирования инвестиционной активности.

Планируемые изменения в инвестиционном законодательстве в понедельник на заседании правительства Новосибирской области представил исполняющий обязанности министра экономического развития региона Лев Решетников. Напомним, согласно данным КСП Новосибирской области, с 2016 по 2018 год 37 инвесторов в регионе получили налоговые льготы на общую сумму более миллиарда рублей, еще 18 инвесторов получили около полумиллиарда субсидий.

Кроме того, по словам Льва Решетникова, планируется внести корректировку в областной закон «Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области». Из документа предлагается убрать субсидирование затрат на участие компаний в выставочных мероприятиях. В то же время, планируется начать предоставлять субсидии инвесторам для возмещения части затрат по выплате процентного дохода по размещаемым ими облигациям. Субсидировать будут 50% от затрат инвестора на выплату процентов. «Эта мера предлагается, как альтернативный источник привлечения инвестиций. В случае кредита процентную ставку устанавливает банк, в случае выпуска облигаций инвестор ее определяет самостоятельно», — пояснил Лев Решетников.

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