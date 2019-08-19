Омская тепловая компания подозревается в завышении тарифов на электроэнергию

Прокуратура Омской области возбудила уголовное дело о мошенничестве при завышении тарифов на передачу электроэнергии в отношении местной тепловой компании.

По информации пресс-службы прокуратуры Омской области, сотрудники ведомства провели проверку деятельности организаций ООО «Тепловая компания» и ООО «Омская энергосервисная компания».

Установлено, что до 1 января 2019 года ООО «Тепловая компания» осуществляло деятельность по передаче электроэнергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, как принадлежащих обществу, так и переданных ему по договорам аренды и безвозмездного пользования.

При установлении РЭК Омской области тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Тепловая компания» на 2017-2018 годы органом регулирования из необходимой валовой выручки ежегодно исключался полученный от потребителей в 2015-2016 избыток средств, в связи с чем, размер котлового тарифа на услуги по передаче электрической энергии для потребителей ежегодно уменьшался.

Аналогичным образом за прошлый период деятельности у организации сложился избыток средств в размере более 20 млн рублей, подлежащий исключению из тарифа на 2019 год.

Вместе с тем, неустановленные должностные лица ООО «Тепловая компания» для сокрытия от органов регулирования избытка средств организовали схему по созданию аффилированного юридического лица ООО «Омская энергосервисная компания». Данной организации были переданы в аренду объекты электросетевого хозяйства, ранее эксплуатировавшиеся компанией.

В результате, единые тарифы для ООО «Омская энергосервисная компания» на передачу электроэнергии по сетям на 2019 год были завышены до 0,5%.

В настоящее время региональной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Омскую область бригаду следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для поисков трехлетнего мальчика, пропавшего без вести в Большереченском районе.

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