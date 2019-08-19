Кубок Стэнли впервые привезли в Новосибирск

Воспитанник ХК «Сибирь» Владимир Тарасенко привез в Новосибирск главный приз НХЛ – Кубок Стэнли, завоеванный им в составе американской команды «Сент-Луис Блюз».

Сезон 2018-2019 стал седьмым и самым успешным не только для известного новосибирского хоккеиста Владимира Тарасенко, но и всей команды. «Сент-Луис» впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли, переиграв в финальной серии «Бостон» со счетом 4-3. В составе победителей выступили два российских нападающих – Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.

Новосибирцы могут сфотографироваться со спортивным трофеем в ЛДС «Сибирь» 19 августа с 10.30 до 16.00. Для фанатов хоккея организована фотозона, чтобы можно было сделать снимки на память с кубком и его обладателем Владимиром Тарасенко.

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