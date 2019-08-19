В Кузбассе открыто движение по трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий

В Кемеровской области официально дан пуск движению по трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. Автомагистраль, по которой можно ехать со скоростью 130 км/ч, стала первой за Уралом.

Как рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области, в 2005 году было принято решение о строительстве участка автомобильной дороги Кемерово – Ленинск-Кузнецкий по нормативам первой категории. В 2015 — подрядчики приступили к возведению последнего участка магистрали протяженностью 17,56 км.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, год назад по распоряжению Дмитрия Медведева регион получил финансирование в размере 1 млрд рублей на завершение строительства важнейшей для всей области трассы. После строительства последнего участка магистраль соединилась с существующей дорогой первой категории Ленинск -Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк. На этом участке было предусмотрено устройство транспортной развязки по типу «клеверный лист».

В общей сложности, стоимость построенной автомагистрали составила без малого 21,5 млрд рублей.

После ввода в эксплуатацию последнего участка дороги общая протяженность автомагистрали станет 62 км. Протяженность автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово, по которой осуществлялось движение ранее, составляла 75 км, кроме того, водетелям приходилось ехать через населенные пункты — Береговой, Смирновка, Березово, Панфилово, Демьяновка.

Открытие движения по высокоскоростной автомагистрали позволило сократить время в пути от Кемерово до Ленинска-Кузнецкого до 30 минут за счет повышения скоростного режима, объезда всех населенных пунктов и отсутствия пересечений в одном уровне. По старой же дороге время в пути составляло около 1,5 часов.

Кроме того, Сергей Цивилев сообщил, что еще в 2018 году принято решение по капитальному ремонту дороги от Ленинска-Кузнецкого до Новокузнецка, два участка которой капитально отремонтируют до 2020 года. На этой дороге первой категории будет разрешенная скорость 110 км/час.

Напомним, магистраль Кемерово-Ленинск-Кузнецкий предоставляет наиболее короткий путь из южных районов Кузбасса в города Западной Сибири и России в целом, так как выходит на федеральную трассу М-53.

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