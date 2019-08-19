Более 60 населенных пунктов Иркутской области окутал дым от лесных пожаров

На данный момент в Иркутской области задымленными остаются 62 населенных пункта в 7 районах региона. Причина — лесные пожары, действующие на территории Катангского, Киренского и Мамско-Чуйского районов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, в зоне задымления на сегодняшний день остаются 19 населенных пунктов Братского района, 1 — в Катангском районе, 22 — в Нижнеилимском районе, 5 — в Усть-Илимском районе, 12 — в Усть-Кутском районе, 1 — в Мамско-Чуйском районе и 2 — в Киренском районе.

Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха на территории Иркутской области лабораторией управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проводится ежедневно. Случаев высокого содержания вредных веществ в атмосфере, по информации специалистов лаборатории, не зарегистрировано.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, к утру 19 августа на территории региона действует четыре пожара, все они находятся в Катангском районе. Их общая площадь составляет более 100 тыс га. Еще семь возгораний локализованы на площади 14 028 га. Четыре очага находятся в Усть-Кутском районе, два — в Киренском, один — в Катангском. При этом площадь активного горения на данный момент составляет тысячу га.

На всех пожарах в лесах Иркутской области работает 381 человек и 52 единицы техники. На мониторинге задействованы три самолета Ан-2, один легкомоторный самолет и три вертолета Ми-8.

За прошедшие выходные количество пожаров в области сократилось на 62, площадь – на 455 тыс га. 28 пожаров потушено в Мамско-Чуйском районе, 16 — в Бодайбинском, восемь — в Катангском, семь — в Киренском, два — в Казачинско-Ленском, один — в Жигаловском.

Напомним, прогноз пожарной опасности по территории Сибирского федерального округа по-прежнему неблагоприятный. В связи с этим, Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с лесными пожарами под личный контроль и отвечать персонально за достоверность представляемых данных и своевременность принимаемых мер.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в Новосибирске зарегистрировано повышенные концентрации частиц пыли PM2,5. Их количество в последние сутки колеблется от 86,2 до 158,8 мкг на кубический метр. По данным City Air, в понедельник, 19 августа, уровень PM2,5 составил 103 мкг/м.куб.

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