Над Новосибирском вновь навис смог, небезопасный для аллергиков

В Новосибирске зарегистрировано повышенные концентрации частиц пыли PM2,5. Их количество в последние сутки колеблется от 86,2 до 158,8 мкг на кубический метр. По данным City Air, в понедельник, 19 августа, уровень PM2,5 составил 103 мкг/м.куб.

Как сообщили в пресс-службе City Air, экспериментальные базовые станции мониторинга качества воздуха с воскресенья регистрируют в Новосибирске повышенные концентрации частиц микроскопической пыли PM2,5. На данный момент, их количество составляет 103 мкг на кубический метр.

По данным Роспотребнадзора, предельно допустимая концентрация мелкодисперсных частиц для безопасной жизнедеятельности человека в сутки не должна превышать 35 мкг/м.куб., а максимальная разовая – не более 160 мкг/м.куб.

По словам экспертов City Air, причина, по которой в Новосибирске сейчас увеличилась концентрации PM 2.5, – дым от лесных пожаров. О том, что смог вновь достиг Новосибирской области Росгидромет сообщил еще 14 августа. Однако на тот момент в городе воздух был чистым – от 16 до 23 мкг/м.куб.

Ситуация начала меняться 15 и 16 августа. В эти дни количество частиц PM 2.5 стало расти и в результате вечером в воскресенье достигало 158,8 мкг/м.куб.

Напомним, что в прошлый раз дым от лесных пожаров, охвативших Иркутскую область и Красноярский край, достиг Новосибирска 20 июля 2019. Тогда дымка с запахом гари продержалась над городом неделю. В эти дни специалисты Роспотребнадзора регулярно мониторили качество воздуха в городе, однако превышения уровня допустимого содержания вредных веществ в атмосфере зафиксировано не было.

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