Первый этап строительства гребного канала в Барнауле, стоимостью 300 млн рублей, практически завершен

На площадке спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ в Алтайском крае завершается первый этап строительства обводного канала. Сейчас там укрепляют берега и возводят современный мост.

По данным пресс-службы правительства Алтайского края, работы выполняют в два этапа. На сегодняшний день, на площадке возвели опоры, произвели монтаж балок, укрепили берег.

Как уточнили в региональном министерстве транспорта, в работе используют инновационный материал — пластиковый шпунт, который долго служит и не подвергается коррозии, что позволит в дальнейшем тратить меньше средств на содержание объекта.

Стоимость работ составит порядка 300 млн рублей. Средства направлены из краевого бюджета. Первый этап строительства выполнен уже на 75%.

Отметим, что уникальный гребной канал построен в 1984 году. Его протяженность — два километра, глубина — 16-18 метров на всем протяжении дистанции. Это очень важно именно для занятий греблей, когда все спортсмены находятся в равных условиях. Сегодня, как сообщает пресс-службы правительства края, на востоке России нет ни одного объекта, который бы мог конкурировать с гребным каналом в Барнауле.

Кроме того, в планах также на площадке спортивной школы установить трибуны на три тысячи человек и обустроить автостоянку. Начальник Северо-Восточного ДСУ Сергей Сивец заверил, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2020 году.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что глава Барнаула Сергей Дугин, занимавший этот пост с декабря 2015 года, написал заявление об уходе по собственному желанию.

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