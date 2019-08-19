На доме с трещинами в Оби установили маяки для наблюдения за деформациями здания

На здании жилого дома по адресу ул. Военный городок, 110 установлены маяки для наблюдения за деформациями многоэтажки и неравномерной усадкой фундамента.

По информации, размещенной на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области, в связи со строительством детского сада на здании жилого дома по адресу ул. Военный городок,110 были установлены маяки для наблюдения за деформациями объекта и неравномерной усадкой фундамента. Датчики будут осматриваться ежедневно.

Напомним, как сообщал «Интерфакс», жильцов многоэтажки в городе Обь под Новосибирском эвакуировали в минувшую пятницу после того, как дом внезапно пошел трещинами.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области информационному агентству сообщили, что, по предварительным данным, просадка фундамента произошла из-за строительства детского сада во дворе.

На данный момент, в пункте временного размещения в школе находятся 16 человек, в том числе 6 детей, у родственников и знакомых размещено еще 65 человек.

Стоит отметить, что жилой дом в Оби построен в 1935 году и был признан аварийным — в 2016 и 2018 года, в субботу его вновь признали непригодным для проживания.

Жители отказываются возвращаться в дом до получения заключения экспертизы. В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ответственным лицам проработать варианты расселения дома.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что восемь аварийных домов Октябрьского района Новосибирска, в которых проживает 158 семей, будут расселены по программе развития застроенных территорий до 2021 года.

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