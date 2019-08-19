23 школы Иркутской области, пострадавшие от паводка, откроются к 1 сентября 2019

От паводка в Иркутской области пострадали 33 учреждения образования, 23 из них откроются уже к 1 сентября. Об этом губернатор Сергей Левченко рассказал на встрече с журналистами.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, на сегодняшний день выдано 522 свидетельства на приобретение жилья. 20 семей уже купили жилые помещения, в основном, в Тулуне и Иркутске.

По словам губернатора региона, также закрыт вопрос по выбору защитных сооружений в Нижнеудинске. Утверждена трассировка и перечень дамб, водопропускных сооружений. Их общая протяженность около 17 км. Часть работ будет сделана до наступления холодов.

Кроме того, Сергей Левченко отметил, подготовлен общий сводный план мероприятий по восстановлению объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры во всех районах, которые пострадали в результате паводка. План был принят на заседании правительственной комиссии.

«В документ вошли более 150 объектов, по каждому из них обозначено решение восстанавливать или нет, кто ответственный, какие средства планируется использовать. Такой же план сделан по жилью. На объектах первой очереди работы по восстановлению уже ведутся. Это 19 школ и детских садов, которые мы должны запустить к 1 сентября», — рассказал глава области.

Отметим, что от паводка в Иркутской области пострадали 33 учреждения образования, 23 из них откроются к 1 сентября 2019. Ребята из остальных школ и детских садов уже перераспределены по другим учреждениям.

Напомним, в связи с выпадением обильных осадков и подъемом воды в реках Ия, Каторжанка, Кирей, Ока, Олха, Солзан, Тойсук и Харлахта в зону подтопления попали Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, Заларинский районы Иркутской области. Наводнение задело 30 населенных пунктов, более 1800 жилых домов, около 2,5 тыс приусадебных участков, 19 участков автомобильных дорог.

Как отметил председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко во время совещания, второй паводок усложняет развернутые в области аварийно-восстановительные работы, поэтому необходимо скорректировать планы по восстановлению социальной и транспортной инфраструктуры, а также работы по капитальному ремонту жилья.

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