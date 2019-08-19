Теперь с интернет-магазинами работает Минпромторг

Звание ключевого события российского рынка e—commerce этого лета однозначно заслуживает смена регулятора. Если раньше в словосочетании «интернет-магазин» ударение ставилось на первое слово, то теперь главным стало второе. И выразилось это в том, что отрасль окончательно переехала под крыло Минпромторга, который стал основным ее регулятором. К чему это приведет — в материале «Континента Сибирь».

Нельзя сказать, что решение назначить всей интернет-торговле единого регулятора было неожиданным — как и то, что им в итоге оказался не Роскомнадзор. Последние несколько лет над законопроектами, касающимися электронной торговли, работало сразу несколько ведомств — в их числе и Роспотребнадзор, и Роскомнадзор, и Минздрав, и многие другие. И то, что номером один среди них может стать Минпромторг, можно было понять уже в 2018 году, когда в департаменте внутренней торговли министерства появился отдел развития электронной торговли. То есть этим летом за МПТ были де-юре закреплены полномочия, которые де-факто уже давно были.

Раньше в положении о Министерстве промышленности и торговли зона ответственности ограничивалась общественным питанием, бытовым обслуживанием и внутренней торговлей. Теперь в этот список добавили и продажу товаров через Интернет.

Проблемы ближе, чем мы думали

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, общий оборот российских интернет-магазинов превысил 1,6 трлн рублей — это около 3–4% от всего объема розничной торговли. Оценки темпов роста отрасли расходятся, но в целом их характеризуют как опережающие. «К сожалению, на текущий момент в России нет единого измерителя в сфере электронной торговли, — констатирует директор департамента по развитию бизнеса Tandem Group Илья Капитонов. — АКИТ, РАЭК и другие эксперты отмечают ежегодный прирост онлайн-рынка на 15–20%, по различным оценкам. В то же время в Великобритании или Китае доля интернет-торговли уже сейчас приближается к 20%, это в разы больше, чем у нас».

В числе главных причин такого роста эксперт называет активное участие государства в развитии национальной онлайн-торговли: «Регулирование законодательства, таможенное регулирование, обеспечение инфраструктурой для трансграничной торговли, введение льгот на экспорт, развитие платежных систем, логистики, финансовое стимулирование, вплоть до помощи контактами бизнесу на зарубежных рынках». По оценке Ильи Капитонова, переход онлайн-торговли под контроль Минпромторга станет для отрасли очень серьезным стимулом: «Прежде всего за счет лучшего понимания профильным ведомством всех тех проблем, с которыми сталкивается торговля, в том числе и в офлайне. Как это ни странно на первый взгляд, но проблематика онлайна и офлайна намного ближе, чем можно было бы подумать».

Вопросы первой очереди

Переход российской интернет-торговли под крыло нового регулятора стал одной из ключевых тем июльской встречи E-commerce клуба «Сибирь». Модератор встречи, директор интернет-магазина «Альбо Нумисматико» Роман Ануфриев оценил нововведение очень положительно, но отметил, что еще много вопросов остается нерешенными. Среди них — проблемы возврата и обмена, борьба с потребительским терроризмом, выравнивание стоимости эквайринга для онлайн-платежей. А также вступивший в июле в силу закон о нулевом НДС на экспорт услуг, который должен быть распространен и на онлайн-торговлю.

И еще одна очень важная тема — продажа товаров с особым контролем, которыми до сих пор не разрешалось торговать онлайн. Сюда входят в первую очередь алкоголь и лекарства. Но в следующем году могут разрешить — глава правительства Дмитрий Медведев уже поручил подготовить соответствующие законопроекты.

«Ежегодно игроки онлайн-сегмента розничной торговли и государство теряют миллиарды рублей из-за отсутствия выработанного и утвержденного решения на законодательном уровне. Министерства и остальные заинтересованные стороны не могут прийти к консенсусу, но фактически торговля алкоголем и лекарствами в онлайне существует уже сейчас, бизнес ищет выход из положения и находит лазейки, чтобы удовлетворить спрос потребителя и быть готовым занять долю в сегменте», — констатирует Илья Капитонов. Роман Ануфриев приводит пример того, как интернет-магазин может легко, не нарушая законы и не скрываясь, пролезть в законодательную дыру. Маркетплейсы уже сейчас предлагают бронирование товара в офлайн-магазинах — в том числе те группы, которые пока не разрешены к продаже. Но это с точки зрения закона продажей и не считается — посетитель информирует продавца о том, что его интересует, продавец — о том, какой у него ассортимент. Все остальное — получение товара и оплата — происходит офлайн. Сейчас такие услуги предлагают, например, Goods или Ozon. По оценкам АКИТ, только лекарственных средств по такой схеме продается на 35 млн рублей в год.

«Из-за полуподпольного положения страдают и предприниматели, и потребители, в равных условиях сейчас находятся как добросовестные продавцы, так и торговцы контрафактными товарами. Открытие возможности для свободной торговли лекарствами и алкогольной продукцией станет локомотивом всей электронной коммерции на несколько лет вперед, по самым скромным оценкам, только две категории товаров способны сгенерировать дополнительно 150–170 млрд рублей к обороту в онлайне ежегодно», — продолжает Илья Капитонов.

АКИТ и другие эксперты дают различные оценки «серого» онлайн-рынка спиртного — по разным данным, ежегодно через Интернет продается спиртных напитков на 1,5–10 млрд рублей. Порядка 70% из них приходится на крепкий алкоголь. После легализации продаж алкоголя, по их оценке, доля теневого оборота снизится до не более чем 10%.

Стоит также учесть, что легализация потребует и расходов — на модернизацию ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системе), расширение систем хранения данных, новые DNS-серверы. Всего на это потребуется, по текущей оценке, 57,4 млн рублей.

Как будет отменен «сухой закон» в Интернете

Законопроект о легализации продаж алкоголя онлайн, согласно поручению Дмитрия Медведева, должен быть подготовлен в сентябре. Закон о продаже лекарств Минздрав и другие ведомства должны будут подготовить к ноябрю, а продажи могут начаться с 2020 года. Но не всего и не везде. Психотропные и сильнодействующие препараты купить через Интернет по-прежнему будет нельзя, а пилотными регионами для онлайн-аптек с доставкой на дом станут города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Когда купить лекарства онлайн можно будет и в Сибири, пока неизвестно.

Легализацию онлайн-продаж алкоголя планируется провести поэтапно. На первом этапе, с 2020 года, интернет-магазины смогут включить в прайс-листы вина, в том числе игристые. Спустя еще год легальный статус получат другие слабоалкогольные напитки, включая пиво, сидр и медовуху. С 2023 года продавать алкоголь онлайн смогут и розничные сети, а не только алкомаркеты со специальными лицензиями. При этом магазины должны будут обеспечить соблюдение запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним.

«Главное, чего хотелось бы избежать продавцам и покупателям, это чрезмерной зарегулированности торговли в Интернете, нам нужно перенимать лучший опыт с оглядкой на Китай, Великобританию, Южную Корею и США», — резюмирует Илья Капитонов.

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