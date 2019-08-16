«Континент Сибирь» продолжает серию материалов, посвященных «туристическому» телекому и организации услуг связи на сложных с точки зрения возможности обеспечения устойчивого покрытия территориях. В этот раз «героем» публикации стал не горнолыжный, а просто горный курорт, расположенный в живописном, но довольно удаленном от цивилизации месте в Республике Алтай. Кто, зачем и как обеспечил там связь — в материале «КС».

Чемальский район республики можно назвать одним из самых туристически освоенных благодаря выгодному сочетанию культурно-исторических и природных объектов. При этом, по словам главы района Александра Алисова, отрасль в республике развивалась — и до сих пор развивается — в основном стихийно, руководство не слишком старается искать инвесторов, создавать ГЧП и так далее. В основном инициативу проявляют сами инвесторы. «К сожалению, туризм и власть у нас часто идут параллельно, — констатирует глава района. — Многие нормативные акты составлены так, что кучу вопросов приходится решать в ручном режиме».

Три беды горно-алтайского туризма

Помимо нормативно-правовых вопросов, Александр Алисов, ранее занимавший должность министра природных ресурсов Республики Алтай, назвал три главные проблемы на пути развития туризма: энергетика, дороги и связь. Дорогами Чемальский район обеспечен лучше соседей (что тоже идет ему в плюс), но в то же время некоторые достопримечательности — например, Каракольские озера — сильно страдают от бездорожья. В плане энергетики — текущие потребности «закрываются», а на рост уже не хватает: Чемальская ГЭС, построенная в 1935 году, не функционирует, она проходит капремонт, а часть построек, как сообщил Александр Алисов, будет сохранена в качестве музея.

В теплое время года ГЭС может «подстраховать» солнечная энергия. «Уже начинаем строительство солнечной электростанции на 10 мегаватт. Станет ли с ее вводом электричество дешевле? Нет, пока не станет, — рассуждает Александр Алисов. — Наша задача в другом: закрыть все потребление. Пиковое потребление зимой — 100 мегаватт. Для этого прорабатываем большой накопитель, чтобы днем можно было собирать энергию, а ночью раздавать по республике».

Самым непроработанным из этой троицы можно назвать вопрос связи, где инфраструктура, по словам Александра Алисова, зачастую осталась еще из советских времен. На сегодня из «большой четверки» федеральных мобильных операторов в Горном Алтае работают три, то есть четвертый не присутствует в регионе вообще. Остальные работают очагово — в населенных пунктах покрытие есть, на дорогах — только местами. Если взять федеральные трассы, процент покрытой территории у каждого оператора вдоль них варьируется от 40% до 60%, а 38% территорий вообще никем не заняты. На дорогах регионального значения плотность покрытия еще меньше.

«Оптимальным решением для обеспечения мобильной связи и быстрого Интернета на удаленных от крупных городов курортах, по нашему мнению, является либо государственно-частное партнерство в рамках комплексного развития территорий, либо участие в процессе обеспечения связью инфраструктурного оператора, который будет строить антенно-мачтовые сооружения и предоставлять их операторам связи в аренду», — высказали свою точку зрения представители Tele2.

Все началось с детокса

Участок в 7 га на берегу Катуни, принадлежащий основателю компании «2ГИС» Александру Сысоеву, тоже попал в те проценты, где не работала сотовая связь. И какое-то время компания использовала это себе в плюс. «2ГИС» построил на участке туристическую базу под названием «Солнечная долина», где стал проводить корпоративные мероприятия и «диджитал детокс» — проще говоря, отдых от цифрового мира, что для ИТ-компании немаловажно. Но вскоре стало ясно, что связь нужна — по крайней мере, для экстренных случаев.

«Я помню, как все начиналось, — вспоминает директор по корпоративному бизнесу сибирского филиала «МегаФона» Максим Скворцов. — В феврале 2018 года я приехал к Александру Сысоеву в гости на чашку кофе — и услышал, что у «2ГИС» есть в Горном Алтае база, на которой нет связи. Нужно было решить, как эту связь наладить. Пока я ехал к себе в офис, связался с коллегами из Горно-Алтайска, они примерно описали место работы — и я понял, что инфраструктуры там нет вообще».

Первоначальным — и временным — решением стала мобильная станция связи на базе грузовика КамАЗ, где сигнал шел через спутник-геостационар серии «Ямал». Первый звонок через эту конструкцию совершил сам Скворцов, а его собеседником была управляющая турпроектом Наталья Рогдугина. «Я помню, что тогда задержки сигнала — с антенны на спутник, потом обратно — могли достигать десяти секунд, — продолжает Максим Скворцов. — Хотя связь все-таки появилась, мы понимали, что решение это временное, постоянно так работать нельзя. Следующий этап — мы установили базовую станцию на гору недалеко от базы».

Станцию пришлось поднимать на вертолете, а перед этим связисты «МегаФона» несколько раз поднимались в гору на своих двоих, да еще с грузом оборудования. Зато когда все заработало, туркомплекс получил устойчивый канал в 400 мегабит. И это стало, пожалуй, решающим шагом в преобразовании «Солнечной долины» из «местечка для своих» в «место для всех»: комплекс изменил название на Klever Resort&SPA, а облик в стиле «поляна с палатками на берегу» сменился комфортным горным отелем, который осенью будет претендовать на «звездный» статус. И не исключено, что получит пять звезд — если успеет достроить все, что планирует.

Для «2ГИС» этот сторонний бизнес — далеко не единственный, у компании в распоряжении уже больше десяти непрофильных направлений в сфере образования, красоты, HoReCa и так далее. «Эти предприятия в первую очередь ориентированы на обслуживание сотрудников «2ГИС», — отметила генеральный директор компании Вера Гармаш. — Что помогает нам стать более привлекательными как работодатель, тем более в такой конкурентной области, как ИТ». То есть «своих» бизнесы под управлением «2ГИС» — в том числе Klever — обслуживают по себестоимости, а за счет сторонних клиентов выходят в плюс.

Монополия — или нет?

На момент подготовки материала «МегаФон» оставался единственным работающим мобильным оператором на территории Klever. Плюс «2ГИС» выдал всем своим сотрудникам корпоративные SIM-карты «зеленого» оператора — и не только своим, партнеры по франшизе тоже подключились к корпоративной связи.

Однако это не значит, что «МегаФон» крепко уселся на скале и не собирается больше никого пускать. «Возможно ли сотрудничество с другими операторами? Безусловно, да, — ответил на этот вопрос Максим Скворцов. — Мы готовы пустить сюда всех желающих. Уже известно, что в ближайшее время один из участников «четверки» встанет рядом с нами, и в отеле будет два полноценных оператора». Остальные участники, по его словам, «в процессе». Плюс есть еще один оператор, который работает на сетях «МегаФона» и которого традиционно любят те, кто много путешествует.

Пока «МегаФон» остается монополистом на отдельно взятых семи гектарах, он предложил отдыхающим, у которых нет его SIM-карт, компромиссное решение. В каждом номере планируется оставить мобильник, подключенный к «МегаФону», чтобы можно было связаться с ресепшен или просто позвонить куда-нибудь еще. «Континент Сибирь» уже писал в свое время о заполнивших полки салонов связи монобрендовых смартфонах с очень низкой ценой — это было как раз тогда, когда «умные» гаджеты вытесняли кнопочные устройства, и многие покупали свой первый смартфон. И пальма первенства в гонке цен досталась как раз «МегаФону». Получается, что «Логины», пусть и временно, но вернутся в строй? Очень может быть.

Пример «МегаФона» как первого и единственного оператора не уникальный. Собственник отеля Altai Resort — АФК «Система», и единственный работающий на его территории оператор, логично, МТС (основным акционером компании является АФК «Система»). Но монополистом оператор себя не считает: «В Altai Resort у МТС нет монополии, это ущемляло бы интересы клиентов комплекса, согласитесь. Там на построенную нами базовую станцию может «встать» любой оператор, пока интерес проявил только один», — прокомментировали в пресс-службе оператора.

Аналогичный ответ дал и «Билайн», который некоторое время был единственным оператором в отеле «Алтай Village» на Телецком озере. «Мы в рамках программы шеринга с МТС совместно улучшаем присутствие и в Республике Алтай. Шеринг позволяет сократить расходы как на строительство, так и на дальнейшее обслуживание техники и увеличить скорость развертывания сети 4G, что особенно актуально в удаленных местностях с невысокой численностью населения. Сегодня благодаря шерингу связь «Билайн» представлена в самых популярных у путешественников местах Горного Алтая», — сообщил руководитель технического департамента региона Восток ПАО «ВымпелКом» Денис Шишканов. Между тем вторым оператором, заработавшим на Телецком озере, стал «МегаФон».

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