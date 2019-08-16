Любители авторского российского кино с 22 августа смогут познакомиться в Новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» с дебютным фильмом Бориса Акопова «Бык». Жесткая, энергичная и парадоксально нежная история родом из 90-х в этом году стала победителем «Кинотавра» и программы «К Востоку от Запада» фестиваля в Карловых Варах. Показы в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» пройдут в рамках постоянно действующей программы дебютов «Первый кадр».

Борис Акопов — из когорты нынешних тридцатилетних, входящих в российский и мировой кинематограф уверенно, профессионально, без лишнего эпатажа. Навскидку можно вспомнить Кантемира Балагова («Теснота», «Дылда») и Владимира Битокова («Глубокие реки»), представлявших свои работы в «Победе», других выпускников мастерской Александра Сокурова, включая Александра Золотухина и Киру Коваленко, а также Елизавету Стишову с ее «Сулейман Горой», Александра Горчилина с «Кислотой», Григория Добрыгина с фильмом Sheena667. Призы отечественных и международных фестивалей, от «Кинотавра» до Канн, Берлина и Карловых Вар, не могут не радовать, но едва ли не важнее желание и умение снимать кино, интересное зрителю.

«Бык» как раз из таких. Первый полный метр выпускника ВГИКа Бориса Акопова отправляет нас прямиком в ревущие 90-е со всей их криминальной лихостью, поэтической заброшенностью и неуместной, застающей врасплох свободой. Главный герой Антон Быков по прозвищу Бык (Юрий Борисов, успевший засветиться в «Елене» Андрея Звягинцева и «Хрустале» Дарьи Жук), оказался заложником заданных обстоятельств юности, пришедшейся на 1997 год в подмосковной Балашихе. Простые молодые ребята качались в спортзале, дружили, влюблялись, пробовали наркотики, бились с соседскими группировками и неизбежно становились разменной монетой в бандитских разборках.

Режиссеру фильма Борису Акопову на момент действия фильма было 12, в Балашихе он жил с родителями, отец работал следователем, так что фактуры хватало. Режиссер, в чьем детстве дворовые перестрелки были правдой повседневности, посвятил свой дебют родителям. Выучившись на режиссера игрового кино в мастерской Андрея Эшпая и получив пятерку за дипломный фильм «Рай», Борис уехал к маме в Балашиху: катался на велосипеде, бегал по утрам, писал какой-то сценарий и не понимал, во что он вырастет. Так за четыре месяца родился «Бык».

Жесткий криминальный сюжет (какой русский не любит уголовно-ментовской драмы), убедительные актерские работы, суровая проза жизни вперемешку с дворовой романтикой, эпичные драки на районе, безумные рейвы и эмоциональный саундтрек делают «Быка» фильмом, который способен удержать зрительское внимание. Здесь есть и поэтика жестокого городского романса, и сочная картинка (оператор Глеб Филатов), и красивые молодые двадцатилетние, и жажда жизни, и неподдельный драйв. Сейчас Борис Акопов работает над двумя новыми фильмами, один из них будет обращен к военному времени, второй — к современности, и его героиней станет девушка по имени Кэт.

Конечно, «Быка» сравнивают другими фильмами о 90-х, снятыми за последние пару лет, например, с «Хрусталем» Дарьи Жук и «Теснотой» Балагова: эти фильмы близки тематически, но различаются по настроению и авторской интонации и вызывают жаркие дискуссии. И дело не только в фильмах, а в потребности творческого осмысления 90-х в целом: прошло четверть века, появилась историческая дистанция, сменилась пара поколений, к тому же это хронологически ближайшая к нам эпоха перемен. Драматическая, неоднозначная, полная противоречий, романтики больших надежд.

Российское кино период перемен пережило с трудом, зато в последнюю декаду демонстрирует убедительный количественный и качественный рост, выпуская и жанровые картины для массового зрителя, и талантливое экспериментальное авторское кино. Кинотеатр «Победа» приглашает зрителей 24 августа на «Ночь российского кино», в этот вечер состоятся бесплатные сеансы для широкой аудитории: «Домовой», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и «Балканский рубеж». Важным событием для ценителей документального кино и литературы обещает стать премьера документального фильма «Сорокин Трип» о писателе Владимире Сорокине, режиссер Антон Желнов 12 сентября представит фильм зрителям и ответит на вопросы. В октябре ожидается выход картины «Мысленный волк» Валерии Гай Германики по сценарию Юрия Арабова, ноябрь порадует дебютной комедией «Давай разведемся!» Анны Пармас с Анной Михалковой в главной роли (фильм стал фаворитом зрительского голосования на «Кинотавре»).