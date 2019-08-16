Региональный оператор по обращению с ТКО в Иркутской области направил 150 единиц спецтехники – будьдозеры, экскаваторы, гидроманипуляторы и другие механизмы – в пострадавший от наводнения Тулун.

Техника компании «РТ-НЭО», входящей в состав ГК «Ростех», разбирает в Тулуне завалы, демонтирует разрушенные здания и возводит дамбы для защиты жилых домов от затопления и оползней. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, уже убрано более 200 тыс. кубометров обломков, планируется вывезти еще свыше 400 тыс. кубометров строительного мусора. Часть его пойдет на строительство дамб и других защитных сооружений. После этого «РТ-НЭО» займется демонтажем многоквартирных домов, жителей которых расселили после затопления. Кроме того, компания участвует в берегоукрепительных работах. «Проведенные на берегу реки Ия земляные работы, для которых было доставлено 30 тысяч кубометров инертных материалов, позволили предотвратить оползень и обвал двух многоквартирных домов», — пояснили в пресс-службе ГК «Ростех».

Ранее в правительстве Иркутской области рассказали о планах по строительству дамб для защиты пострадавших от наводнения Тулуна и Нижнеудинска. В частности, приняты принципиальные решения по конфигурации дамб в Тулуне. Здесь будет два новых защитных сооружения: на правом берегу реки Ия, по улицам Жданова и Гидролизная, а также на левом берегу — по улице Песочная. Также принято решение об отдельной защите некоторых коммунальных сооружений, своя дамба будет у канализационно-насосной станции. На следующей неделе, как ожидается, в правительстве региона будут обсуждать строительство дамб для защины Нижнеудинска.

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