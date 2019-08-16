Как и прогнозировал «Континент Сибирь» в июне этого года, на месте закрывшегося магазина «Плиний Старший» на Красном проспекте начал работу магазин «Читай Город». Это 16-я по счету торговая площадка федеральной сети книжных магазинов в Новосибирске.

Новый магазин занял полностью все два этажа в помещении, где ранее помимо книжного магазина «Плиний Старший» размещались другие точки продаж: от магазина «все для рукоделья» до мини-кафе, от бижутерии до телефонных чехлов.

Напомним, что сооснователь книжной сети «Аристотель» Михаил Трифонов, книжные магазины которой работают под брендами «Плиний Старший», «Иван Федоров», Book-look, Book`ля, в 2018 году продал ее «Читай Городу». В настоящее время часть точек сети «Аристотель» уже перешли под этот бренд.

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