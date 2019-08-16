В ближайшие 5 лет в Новосибирской области в рамках национальных проектов будут построены более 240 социальных объектов, включая масштабные инвестиционные проекты.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на исполняющего обязанности министра экономического развития Льва Решетникова, регион участвует в реализации 12 нацпроектов. Это демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. На реализацию нацпроектов в области в 2019 году будет направлено более 25 млрд рублей. Более половины этих средств выделит правительство Новосибирской области из регионального бюджета. До 2021 года в регионе для реализации нацпроектов планируется направить порядка 64 млрд рублей. Всего до 2024 года в области планируется построить более 240 объектов, работы по строительству ведутся с начала 2019 года. «Вовлеченность Новосибирской области в реализацию национальных проектов — стопроцентная», — приводит слова Льва Решетникова пресс-служба облправительства.

По информации исполняющего обязанности министра экономического развития, за первое полугодие в регионе создано 10 мобильных бригад для доставки пожилых граждан проживающих в сельской местности в медучреждения. Утверждена региональная стратегия развития санавиации и начались первые вылеты. Сформирован ряд региональных отраслевых программ в сферах здравоохранения, расселения аварийного жилфонда, обеспечения жителей области чистой водой. По словам Льва Решетникова, до 2024 года в регионе также возведут 28 детсадов, 6 школ, 16 центров амбулаторной онкологической помощи, 7 поликлиник в Новосибирске и более 180 новых ФАПов. Кроме того, при поддержке правительства Новосибирской области, будут реализованы три крупных инвестпроекта: перинатальный центр, региональный центр волейбола и многофункциональная ледовая арена.

Для реализации национальных проектов в соответствии с постановлением правительства РФ №1288 в Новосибирской области создана система проектной деятельности, работает региональный проектный комитет. Утверждены паспорта региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, которые в свою очередь входят в состав национальных проектов. Региональным проектным офисом Новосибирской области утверждено 54 региональных проекта, заключено 46 соглашений о реализации федеральных проектов на территории региона.

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