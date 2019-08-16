Новосибирский предприниматель, основатель компаний Alawar и iFarm Александр Лысковский предложил «Академпарку» купить крупнейший в регионе ИТ-форум CodeFest, который недавно был выставлен на продажу.

Напомним, что CodeFest является крупнейшим ИТ-форумом, организуемым в Новосибирске. Первое мероприятие под этим брендом было проведено в 2010 году еще в стенах одного из корпусов НГТУ. Первый CodeFest собрал 500 участников и был сугубо локальным мероприятием. Через 5 лет в нем приняло участие уже свыше 1700 человек, а местом проведения c 2014 года является новосибирский Экспоцентр. В 2019 году в форуме приняло участие около 3000 человек. Помимо Новосибирска организаторы CodeFest стали проводить аналогичный форум в Москве под брендом FrontFest.

О готовности продать CodeFest и выйти из этого проекта в своем посте в Facebook сообщил основатель форума Евгений Васильков. «Правда ли, что я продаю CodeFest? Да, это правда. Перманентно ищу покупателя или, как принято говорить у нас в столице (Евгений Васильков в настоящее время живет в Москве — «КС»), крутую «коллабу», чтобы снять с себя CodeFest. Лучше всего продажа, потому что мне бы хотелось полностью отойти от проекта, а не брать на себя ещё больше ответственности, — пояснил Евгений Васильков. — Причин много. Устал, хочу заняться новыми проектами, перегорел и т.д. В сущности, когда увольнялся из 2ГИСа два года назад, казалось, что я сейчас сделаю небольшой конференционный бизнес, и пусть он живёт и радует. Но рефлексия не проходит бесследно, и я понял, что ивент-бизнес — не мой бизнес».

Также Евгений Васильков отметил, что не боится закрытия форума в случае своего выхода из проекта. «На самом деле меня легко заменит нормальный менеджер, а всё остальное — это команда, меня там нет. Программный комитет — это самостоятельная сущность со своими правилами, характером и харизмой. Всё остальное — чисто менеджерская история без привязки к конкретной персоналии. Кроме того, новый крайний был бы полезнее старого, потому что мероприятие нуждается в развитии», — отметил основатель CodeFest.

Также он подчеркнул, что форум будет продолжаться при любом исходе. «По сути, мы уже начали раскачивать лодку 2020: с 1 сентября начинает работать программный комитет, с октября — все остальные инстанции. CodeFest 2020 будет таким же масштабным на 3000 участников, с центральной сценой, крутейшими партнёрами и неповторимой атмосферой», — отметил Евгений Васильков.

В свою очередь основатель компаний Alawar и iFarm Александр Лысковский предложил «Академпарку» приобрести этот бизнес. «Было бы очень-очень-очень круто, если бы таким вот партнером-покупателем оказался Академпарк. Потому что вокруг него не хватает «взрослых» конференций и ему пора выйти за пределы оранжевых башен и стать градообразующей организацией — наше все про инновации, IT, Академгородок 2.0, стартапы и управление индустрией 4.0. Сотни миллионов рублей всевозможных госгрантов раздаются не туда и не приводят к заметным результатам. Но тут было бы правильно использовать госденьги для получения лучшего ИТ-мероприятия Сибири в периметр интересов главного сибирского института развития. Какую бы сумму не запросил Евгений Васильков и Артём Кудзев (основатели форума — «КС») — это будет более правильное вложение для развития региона, чем построить еще один дом в «Горах Академпарка»», — отметил в своем комментарии в Facebook Александр Лысковский, обращаясь к заместителю генерального директора по инновационной деятельности «Академпарка» Левану Татунишвили.

О том, что с организаторами Codefest ведутся переговоры, подтвердил и основатель конференции HighLoad Олег Бунин. «Мы пока не можем решиться, слишком много деталей», — отметил в комментариях Олег Бунин. Отвечая на вопросы участников, Евгений Васильков обозначил сумму возможной сделки в 50 млн рублей.

Напомним, что в 2018 году Евгений Васильков объявил о выходе из оргкомитета новосибирской конференции о пиар- и маркетинговых коммуникациях «Груша». На сегодня единственным ее организатором является агентство «АГТ-Сибирь». Сама конференция пройдет в ноябре 2019 года в новосибирском отеле Marriott.

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