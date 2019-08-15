Финансирование реконструкции новосибирского кинотеатра «Пионер» начнется в 2020-м году. Половину необходимых средств выделит региональная казна, другую половину – федеральный бюджет.

Как сообщил в четверг в ходе встречи с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть, городские власти получили подтверждение от правительства региона об участии в софинансировании проекта. «В бюджете региона на 2020-2021 годы предполагается сумма в размере не менее 50 % от стоимости проекта реконструкции. Остальные 50 % – средства из федерального бюджета. Есть основания утверждать, что государственное финансирование начнётся с 2020 года», — цитирует слова градоначальника пресс-служба мэрии.

По данным городских властей, реконструкция «Пионера» обойдется в 450 млн рублей, в обновленное здание на улице Максима Горького, 52 переедет Новосибирский драматический театр под руководством Сергея Афанасьева. Разработанная в 2018 году проектно-сметная документация уже прошла экспертизу, все необходимые для строительства документы получены.

Театр под руководством Сергея Афанасьева не имеет собственной сцены на протяжении 30 лет. В 2017 году мэрией Новосибирска принято решение предоставить театру помещение в здании бывшего кинотеатра «Пионер». Ранее художественный руководитель рассказывал «Континенту Сибири» о своем видении театра. В новом помещении предполагается обустроить два зрительных зала для того, чтобы давать два спектакля одновременно — на 120-150 мест и на 250-300 мест. Также планируется обустроить подсобные помещения, актерские гримерки. Будут довольно просторные сцены и закулисное пространство.

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