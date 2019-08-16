Сети банкротящегося железногорского МП «Гортеплоэнерго» передают краевому АО «КрасЭКО»

Сети банкротящегося железногорской МП «Гортеплоэнерго» передают краевому АО «КрасЭКО». Власти уверены, что это позволит обеспечить подготовку к осенне-зимнему периоду. У экспертов такое решение вызывает вопросы, но в то же время они видят в нем и возможности для снижения тарифа.

Тепловой комплекс ЗАТО Железногорск (крупный город в Красноярском крае) с 1 августа переходит под контроль структур АО «КрасЭКО». Сети на условиях аренды передаются дочерней структуре — ООО «КрасЭКО-Электро». Работники муниципального предприятия «Гортеплоэнерго» начали переходить в штат этой организации, сообщают в мэрии Железногорска. Как сообщал «Континент Сибирь», МП «Гортеплоэнерго» приняло решение обратиться в арбитражный суд Красноярского края с заявлением о собственном банкротстве. Причиной этого стала накопленная задолженность в размере более 2 млрд рублей, причем среди кредиторов значилось и «КрасЭКО», а также агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края, ПАО «Красноярскэнергосбыт» и другие — всего около 20 организаций. При этом перед «Гортеплоэнерго» есть свои должники, в первую очередь — крупная муниципальная управляющая компания «Городское жилищно-коммунальное управление» (ГЖКУ), которой теперь также грозит банкротство. Согласно картотеке арбитражных дел, иск о самобанкротстве «Гортеплоэнерго» уже принят судом к рассмотрению. Ближайшее заседание назначено на 3 сентября. Информации о возможном банкротстве ГЖКУ в системе на данный момент нет.

Как рассказал глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин, «КрасЭКО» уже ведет работу по подготовке коммунального комплекса к зиме. «Как организация, обладающая необходимыми ресурсами, «КрасЭКо» обеспечит теплоснабжение ЗАТО Железногорск в отопительном сезоне 2019–2020 годов. Состоялось совещание в Правительстве России, где принят план действий по инвестированию федеральных средств в нашу систему теплоснабжения. При этом будет создан единый теплоэнергетический комплекс, в него войдут все источники теплоснабжения ЗАТО Железногорск», — объяснил он.

АО «КрасЭКО» находится в собственности Красноярского края. Компания создана в 2015 году в форме реорганизации существовавшей с 2004 года Красноярской региональной энергетической компании. Основное направление деятельности — передача электроэнергии. «КрасЭКО» уже имеет опыт принятия на баланс теплового комплекса в проблемных территориях, как это произошло год назад в Богучанском районе. Компания представлена практически в каждом муниципальном образовании Красноярского края, однако ни в одном из них не имела количества потребителей, сопоставимого с Железногорском, где проживают почти 84 тыс. человек.

«Эксплуатация теплового комплекса Железногорска — это новый шаг в развитии компании. Безусловно, впоследствии нами будут спланированы и реализованы инвестиционные программы, что даст толчок для модернизации изношенной инфраструктуры города и позволит решить ряд застарелых проблем в коммунальной сфере», — отметил генеральный директор «КрасЭКО» Андрей Чернов.

Руководитель общественной организации «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков считает, что решение о передаче сетей вызывает ряд вопросов, однако ситуацию можно использовать для оптимизации тарифной политики в муниципалитете. «Понятно, что череда взаимных задолженностей, ведущая к «КрасЭКО», рано или поздно должна была привести к вопросу о поглощении этой компанией теплового хозяйства. Конечно, оптимальной в этом случае была бы передача активов к организации, на которую может иметь влияние администрация Железногорска, а укрупнение игроков в коммунальном хозяйстве — не такая уж полезная вещь, но теперь уже поздно об этом рассуждать. Впрочем, эту ситуацию можно вывернуть и в положительном ключе. Известно, что сегодня в Железногорске довольно высокие тарифы на тепловую энергию. Однако если под «зонтиком» КрасЭКО удастся создать единый котел с привлечением небольших котельных, то это может способствовать снижению тарифа. Пойдет ли компания по этому пути, мы поймем примерно в ноябре», — полагает Казаков.

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