В августе в томских трамваях все-таки появилась возможность расплачиваться банковскими картами, которую давно анонсировали и несколько раз переносили. Кроме того, ИТ-компании Томска анонсируют выпуск «своей» системы оплаты проезда, которая, по их замыслу, может изменить сам принцип формирования тарифов. Об опыте Томска на фоне других регионов округа — в материале «Континента Сибирь».

История вопроса

Поручение губернатора Томской области Сергея Жвачкина внедрить безналичный расчет в городском транспорте было дано еще год назад, в августе 2018 года. «Томск — студенческий, динамично развивающийся город, и рассчитаться за проезд с помощью карты как в муниципальном, так и в частном маршрутном транспорте у нас должно быть в порядке вещей, — цитирует губернатора интернет-портал администрации Томской области. — Эксперимент по внедрению безналичной оплаты на ряде троллейбусных маршрутов Томска себя оправдал, для такси это уже давно норма, давайте идти дальше. Начнем с общественного транспорта в областном центре, но параллельно будем внедрять безналичный расчет за проезд и в районах».

В следующий раз тема безналичного расчета всплыла спустя пять месяцев. 21 января Сергей Жвачкин еще раз обратился к городским ИТ-компаниям и банкам с предложением разработать электронную систему оплаты за проезд. «Томск, позиционирующий себя инновационным городом, до сих пор не имеет системы безналичных расчетов в общественном транспорте, и это нонсенс, — цитирует пресс-служба слова губернатора. — Отдельные эксперименты по безналичной оплате не в счет, нам нужна системная работа в этой сфере».

Спустя два дня на портале администрации появилось сообщение о том, что Национальный исследовательский Томский государственный университет откликнулся на предложение. «Наш проект кампусной карты подразумевает прежде всего систему верификации человека и контроля за его передвижением. Одна из функций этой системы может использоваться в транспортной сфере. И когда мы создавали кампусный проект, мы изначально предполагали, что он со временем должен «мигрировать» в транспортную карту для томичей», — предложил свой вариант «электронного проездного» проректор НИ ТГУ по инновационной деятельности Константин Беляков.

Совместно с университетом за работу над системой безналичной оплаты взялась компания «Цифрономика», у которой уже есть опыт похожих проектов. Томская компания участвовала в разработке безналичной платежной системы для Ленинградской области и заявила о готовности перенести этот опыт в Томск.

По словам директора «Цифрономики» Александра Ильина, для внедрения «безнала» в первую очередь требуется внести поправки в нормативные акты муниципалитета и региона, в договоры с перевозчиками. Технические же проблемы тормозят проект не так сильно, как «бумажные». «Те из перевозчиков, кто сейчас противится такому нововведению, ссылаются на то, что не везде в Томской области есть интернет-связь, — отметил Александр Ильин. — Но она и не нужна повсеместно — наша система позволяет принимать платежи в офлайне. Как только автобус появится в зоне покрытия сети, платеж будет зачислен».

Первую очередь «безнала» решили отдать электрическому транспорту, который должен был получить его к 1 мая, а автобусные маршруты планировали подключить к 1 июля. Но затем сроки сдвинули на месяц — не успевали. А потом, в конце мая, Александр Ильин на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо губернатору Сергею Жвачкину и мэру Ивану Кляйну. В нем разработчик сообщил о том, что выбор компании-поставщика (им оказалась красноярская компания «ИнфоКом») был максимально закрытым, что из-за этого были сорваны сроки введения и что они вынуждены обратиться за помощью в УФАС и в прокуратуру. Жалобу в УФАС действительно подали, а сроки сдвинулись еще на месяц. 1 июля их снова перенесли из-за сложностей с эквайрингом — Трамвайно-троллейбусное управление не успело заключить договор с банком.

1 августа безналичная оплата в томских трамваях наконец заработала, хотя терминалы у кондукторов появились еще в начале июля. Приборы, как сообщили в мэрии, были приобретены по конкурсу у компании «Сенсорные технологии», программную часть поставил все тот же «ИнфоКом». Всего было поставлено 130 ручных терминалов оплаты и 120 контрольно-кассовых машин, принимающих бесконтактные карты и платежи через «умные» гаджеты. Общая стоимость оборудования — почти 9 млн рублей. Также в вагонах, сообщили в мэрии Томска, планируется установить стационарные терминалы оплаты.

Что планируется дальше

В середине августа «Цифрономика» анонсировала свой собственный продукт «Транспорт 3.0», который они разрабатывают совместно с НИ ТГУ и санкт-петербургским Университетом ИТМО. По словам Александра Ильина, система будет не «местным клоном» уже существующих платежных сервисов (в том же Новосибирске работают как платежи с бесконтактных карт, так и оплата через «умные» гаджеты), а в перспективе — комплексной системой управления на транспорте, которая в случае успеха сможет изменить саму систему ценообразования в отрасли.

Похожую попытку в 2018 году сделал Новосибирск, внедривший в качестве эксперимента почасовую оплату проезда с неограниченным числом пересадок — правда, только внутри ГЭТ и только по специальной карте. Подобная система действует во многих европейских городах, и теперь Томск также может «европеизировать» тарифную систему, правда, в другом направлении. Александр Ильин предложил ввести транзитные зоны с различной стоимостью. «В ближайшее время мы планируем запуск пилота на транспорте. Мы хотим испытать систему на маршруте Томск–Северск, — комментирует он. — Наша математическая модель может отследить, где находится пользователь, в каком транспорте, как долго едет. Мы планируем ввести оплату по факту проделанного пути, то есть за проезд пары остановок, например, пассажир отдаст не 21 рубль, а только 7. Это будет удобно для пассажиров и увеличит поток для перевозчика».

Сейчас система «цена в зависимости от времени и расстояния» работает в основном на маршрутах, пролегающих через весь город либо соединяющихся с пригородами. Но в них расчет стоимости и оплата проходят «в ручном режиме», а томские разработчики предлагают сделать это автоматизированным и стандартным.

Поймай «зайца» — получи бонус

Платежным средством «Цифрономика» предлагает сделать смартфон с установленным мобильным приложением. Приложение, по словам Александра Ильина, может использовать несколько форм оплаты: можно будет купить билет заранее, считать QR-код или оплатить при помощи звонка. При этом подтверждать платеж не потребуется — на случай, если автобус окажется вне зоны уверенного приема, — деньги со счета будут сняты в конце дня.

Затраты на оснащение автобусов, по заявлению разработчиков, минимальные. «Под брендом «Едем вместе» мы хотим внедрить разные дополнительные сервисы для пассажиров, — продолжает Александр Ильин. — Например, за проверку билетов у соседа можно будет заработать баллы и затем использовать их для оплаты проезда. А перевозчик будет знать, что у него в салоне нет «зайцев». Также пассажир сможет оценивать качество поездок, загруженность маршрутов и получать по пути бонусы от партнеров системы».

В дальнейшем, по его словам, в создании независимого оператора транспортной инфраструктуры уже готовы участвовать два частных перевозчика в Северске.

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