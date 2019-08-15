Социальная гостиница и новые детские сады появятся в Ленинском районе Новосибирска

Ход строительства двух долгожданных детских садов в микрорайоне «Чистая Слобода» проверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в рамках выездного совещания в Ленинском районе. Кроме того, глава города проконтролировал готовность первой в Новосибирске социальной гостиницы для сирот, а также ход благоустройства дорог в частном секторе.

Первым объектом социальной инфраструктуры Ленинского района, который посетил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в рамках выездного совещания 14 августа, стало здание первой социальной гостиницы. Это учреждение предназначено для 40 выпускников детских домов в возрасте от 18 до 23 лет, испытывающих трудности с получением собственного жилья.

Социальная гостиница создается на базе МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом». Это пилотный проект, он представляет собой реализацию комплексного подхода к социальной адаптации молодых людей с инвалидностью и ОВЗ. Специалисты социальной гостиницы предоставляют бывшим воспитанникам детских домов не только временное жилье, но и помощь психологов в случае необходимости. В течение всего адаптационного периода молодые люди смогут пройти обучение или профориентацию, а также смогут получить помощь в трудоустройстве.

Ранее сиротам тоже оказывалась материальная поддержка и различного рода помощь в социальной адаптации, однако не всегда это получалось достаточно эффективно. «У нас существовали некоторые виды помощи: мы помогали выпускникам снимать жилье и компенсировали затраты, также устраивали их к родственникам. Все эти меры не решали проблемы, поскольку это дети особой категории. У них существуют сложности с социализацией, с трудоустройством. Поэтому мы решили реализовать данный проект», — сообщила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

На сегодня ремонт в социальной гостинице практически завершен. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подготовить жилые модули к началу нового учебного года. «По достижении совершеннолетия воспитанникам детских домов положено жилье. Это государственные обязательства. Муниципалитет решает этот вопрос по мере поступления денежных средств из федерального бюджета. К сожалению, не всегда удается быстро предоставить квартиры молодым людям. Наши специалисты предложили отдать часть центра «Теплый дом» под социальную гостиницу для выпускников детских домов. Это пилотный проект», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Следующий пункт выездного совещания мэра — детские дошкольные учреждения в жилмассиве «Чистая Слобода». Развитие социальной инфраструктуры в Новосибирске является приоритетным направлением работы муниципалитета, которое определил мэр Анатолий Локоть на ближайшие годы.

«Проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях «Чистой Слободы» актуальна. Сегодня здесь проживают 25 тысяч новосибирцев, а станет 50 тысяч — таковы планы застройщика. Соответственно, число ребятишек тоже увеличится. Сейчас на ул. Спортивной строятся два детских сада. Один из них на ул. Спортивная, 19/1 должен быть сдан в эксплуатацию в декабре 2019 года. И с 2020 года садик начнет принимать ребятишек», — сообщил мэр Анатолий Локоть.

Отметим, что строить детский сад № 81 на ул. Спортивная, 19/1 начали в 2018 году. Площадь объекта составляет почти 5 тыс. кв. метров, он рассчитан на 220 мест, в том числе 80 — для детей ясельного возраста. Здание находится в высокой степени готовности, в нем ведутся работы по подведению коммуникаций.

По словам начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева, необходимость в дошкольных ясельных учреждениях на жилмассиве крайне высока. «Очередность в дошкольные образовательные учреждения в микрорайоне составляет 1370 детей, в том числе 800 — в возрасте до трех лет. Ввод в эксплуатацию здания детского сада позволит сократить очередь, особенно для детей в возрасте от полутора до трех лет», — пояснил он.

Другой детский сад, расположенный по адресу: ул. Спортивная, 15, рассчитан на 190 мест. Общая площадь здания составляет 4,6 тыс. кв. метров, объект находится на начальной стадии строительства. «Здесь трудность состоит в том, что грунт в районе стройплощадки крайне заболочен, для поднятия уровня земли будет производиться отсыпка, — объяснил мэр Анатолий Локоть. — Детский сад будет введен в эксплуатацию уже в 2020 году».

В завершение выездного совещания мэр Новосибирска проконтролировал работы по благоустройству дорог на одном из объектов в частном секторе Ленинского района — на ул. 1-й пер. Порт-Артурский, 37. Отметим, что в рамках программы по благоустройству дорожной инфраструктуры частного сектора Ленинского района в 2019 году будет обновлено 45 тыс. кв. метров дорог.

Мэр Анатолий Локоть напомнил, что программа по обновлению дорог в частном секторе Новосибирска действует уже четвертый год. «На эти цели выделяется по 100 млн рублей в год, по 50 млн из областного и городского бюджетов. В целом по Новосибирску в результате этой систематической работы обустроено более 15% дорог в частном секторе, — рассказал мэр Анатолий Локоть. — Трудность в частном секторе в том, что жители прилегающих домов должны договориться между собой, какие проблемы решать в первую очередь. К примеру, иногда вопрос обустройства ливневой канализации, важный для одних собственников, наталкивается на сопротивление соседей». Мэр поставил задачу администрации Ленинского района — провести собрание жителей и определить планы ремонта дорог.

В 1-м Порт-Артурском переулке по плану песчано-щебеночной смесью будет отсыпан участок от дома № 3 до дома № 79, во 2-м Порт-Артурском переулке — от ул. Забалуева до дома № 73, в 3-м Порт-Артурском переулке — от ул. Забалуева до дома № 73. Общий объем работ по этим объектам — 8500 кв. м. Работы выполняет ООО «НовосибСтройПроект».

«Здесь, в 1-м Порт-Артурском переулке, существует проблема с водопроводом, который был построен когда-то силами самих собственников. Периодически приходится проводить его ремонт, а значит, заново вскрывать отремонтированную дорогу. Это вопрос непростой, но его все равно нужно решать, будем это делать с Горводоканалом», — объяснил мэр Анатолий Локоть.

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