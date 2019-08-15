Компания Яндекс провела исследование отечественной индустрии гостепреимства, оценив средний уровень цен, за которые можно разместиться в трехзвездочных гостиницах городов-миллионников России.

По данным Яндекс.Путешествий, двухместный номер с завтраком в трёхзвёздочном отеле стоит в Новосибирске в среднем 2951 рубль. В целом по России эта цена выше — 3816 рублей. Таким образом, Новосибирск был отнесен Яндексом к городам с недорогими отелями.

В эту же категорию попал и Омск — двухместный номер с завтраком в трёхзвёздочном отеле стоит в этом городе в среднем 3981 рубль.

В свою очередь в Красноярске двухместный номер с завтраком в трёхзвёздочном отеле обходится в среднем 4534 рубля, что позволило отнести его к городам с дорогими гостиницами. Самые высокие цены на отели в Красноярске весной (4695 рублей).

Для исследования в компании выбрали 30 самых популярных городов и городов-миллионников России и отбросили те из них, в которых Яндекс знает менее 20 отелей с нужными параметрами. Для каждого отеля взяли все предложения партнёрских сервисов бронирования и определили медиану для каждого дня. Стоимость каждого отеля в сезон посчитали как медиану цен в тот или иной сезон. Средняя стоимость отелей города в сезон — это медиана цен всех городских отелей в сезон. Средняя стоимость отелей в городе — это среднее арифметическое сезонных цен. В компании учитывали только стандартные двухместные номера с завтраком в трёхзвёздочных отелях.

Исследование также показало, что дороже всего номер во Владивостоке — 5954 рубля. Это в полтора раза больше, чем в целом по России. Помимо Владивостока, дорогие номера в Алуште, Москве, Красноярске и Санкт-Петербурге. Дешевле всего отели в Волгограде — всего 2574 рубля. Другие города с самыми дешёвыми отелями — Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж.

Интересно, что в Новосибирске цены на отели в течение года практически не меняются. Такая же картина в Уфе, Краснодаре и Москве. В большинстве городов цены растут летом, особенно это заметно в курортных городах, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

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