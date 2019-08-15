Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Омскую область бригаду следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для поисков трехлетнего мальчика, пропавшего без вести в Большереченском районе.

По информации пресс-службы СК РФ, трехлетний мальчик Коля Бархатов пропал 13 августа. Его родители приехали днем собирать ягоды в Большереченский район и ушли в лес, оставив ребенка в закрытой машине. Вернувшись через 15 минут, они обнаружили, что ребенка в машине нет. Три часа родители искали мальчика самостоятельно, после чего обратились в правоохранительные органы. В ходе поисков неподалеку от автомобиля была найдена кепка мальчика, которую опознал отец. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).

К месту происшествия направлены передвижные криминалистические лаборатории, будут привлечены дополнительные технические средства — беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, геолокаторы, гидролокатор, детекторы нелинейных переходов. «Александр Бастрыкин поручил криминалистам Главного управления криминалистики СК России использовать весь криминалистический потенциал для скорейшего установления местонахождения ребенка», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне вечером в правительстве Омской области прошло совещание, на котором обсуждался ход поисков ребенка. По данным властей региона, в поисках участвует около 600 человек, примерно 100 единиц техники — машин, вездеходов и квадрокоптеров. По информации поискового отряда «Лиза Алерт», в поисках пропавшего мальчика будут помогать семь экипажей из Новосибирска, кроме того, в Омскую область едут поисковики-добровольцы из Екатеринбурга, готовы выехать поисковики из Барнаула. Также в Омск вылетает группа специального назначения «Лизы Алерт» из Москвы в составе 9 специалистов.

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