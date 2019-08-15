АО «Аэропорт Толмачево» профинансировало строительство спортивного центра в городе Обь. На эти цели направлено 105 млн рублей частных инвестиций, проектирование осуществлялось за счёт бюджетных средств. Администрацией города Оби на конкурсной основе выбран генеральный подрядчик по строительству объекта. Строительство центра началось в августе, планируемый срок сдачи объекта — 2020 год.

Площадь комплекса составит 1,5 тыс. кв. м, еще около 3 тыс. кв. м планируется отвести под озеленение территории вокруг здания. Территория комплекса запроектирована с учётом потребностей маломобильных групп населения. Спортивный центр расположится возле средней образовательной школы № 2. В одноэтажном здании и трёхэтажной пристройке разместятся зал для занятий по мини-футболу, баскетболу или волейболу с местами для зрителей, тренажёрный зал, просторные раздевалки, душевые кабины и другие служебно-бытовые помещения.

«Участие в строительстве спортивного центра в городе Обь является продолжением проектов аэропорта Толмачёво по поддержке массовых видов спорта, развитию детского спорта и популяризации здорового образа жизни среди жителей региона», — сказал генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

«Аэропорт как градообразующее предприятие всегда принимал и продолжает принимать активное участие в развитии инфраструктуры города Оби, — отметил глава города Обь Александр Мозжерин. — Так, в своё время были построены жилые дома, общежитие, детский сад и дом культуры «Крылья Сибири». В 2012 году АО «Аэропорт Толмачево» обустроил детскую площадку. Уверен, что очередной объект займет достойное место среди других, построенных в своё время авиапредприятием для жителей города».

«Аэропорт сыграл решающее значение в становлении города Оби и по сей день активно участвует и в общественной жизни города. Без преувеличения можно сказать, что аэропорт — ядро, объединяющее огромное количество людей. Мы рады тому факту, что сотрудничество руководства аэропорта и города не прекращается уже на протяжении пяти десятилетий», — подчеркнул председатель Совета депутатов города Обь Михаил Гольдштейн.

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