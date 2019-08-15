Мэр Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку по собственному желанию

Глава Барнаула Сергей Дугин, занимавший этот пост с декабря 2015 года, написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Как сообщило ТАСС, эту информацию агентству подтвердили в пресс-службе мэрии.

Согласно Уставу Барнаула утвердить отставку мэра должны депутаты Барнаульской городской думы, ближайшая сессия которой намечена на 30 августа. По сообщению Интерфакс, глава региона Виктор Томенко в ближайшие часы направит письмо в Думу города, в котором предложит депутатам наделить Вячеслава Франка (первый заместитель главы администрации города) полномочиями временно исполняющего обязанности главы администрации города Барнаула.

Алтайские СМИ еще весной этого года высказывали версии о скорой отставке мэра Барнаула, так как предполагали, что именно его губернатор Алтайского края Виктор Томенко может назначить на вакантную должность своего промышленно-строительного заместителя. Однако в интервью журналистам 8 августа глава региона опроверг эту информацию.

О дальнейших планах барнаульского градоначальника на данный момент информации нет.

Дугин Сергей Иванович родился 14 мая 1956 года в с. Шимолино Благовещенского района Алтайского края. В 1977-1983 учился в Алтайском сельскохозяйственном институте по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». В 1986 году был переведен в Павловское агропромышленное объединение, где работал заместителем председателя по экономике, затем – главным экономистом. В 1994 году был назначен исполняющим обязанности председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Павловского района Алтайского края, затем председателем комитета. С 2001 по 2009 годы замещал должность управляющего Государственным учреждением – Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. В 2009 году назначен начальником Главного управления Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 1 апреля 2015 года назначен на должность начальника Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите. 25 декабря 2015 года депутаты Барнаульской городской Думы назначили Сергея Ивановича Дугина на должность главы администрации города Барнаула. 1 декабря 2017 года на заседании Барнаульской городской Думы избран главой города Барнаула и осуществляет руководство администрацией города. Женат, отец двух дочерей.

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