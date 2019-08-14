Правительство РФ готовит постановление, согласно которому новосибирской клинике Мешалкина будет выделено в форме субсидии из госбюджета около 8 млрд рублей на вторую очередь проектирования и реконструкции комплекса медицинского учреждения.

Проект постановления за подписью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. Документ находится на рассмотрении независимой антикоррупционной экспертизы, которая закончится 18 августа текущего года. Согласно постановлению, с 2019 по 2023 годы из федерального бюджета будет предоставлена субсидия в виде капвложений в проектирование и реконструкцию объекта капитального строительства, бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Евгения Мешалкина». Заказчиком и застройщиком выступает сама клиника.

В соответствии с приложением к проекту постановления, предполагаемая стоимость объекта капстроительства составит 7,8 млрд рублей, столько же составит размер субсидии. Около 214 млн рублей будет потрачено на проектные и изыскательские работы в 2019 – 2020 годах. Остальные средства на реконструкцию будут вложены в 2021 году (около 2,6 млрд рублей), 2022 году (около 2,4 млрд рублей) и 2023 году (около 1,9 млрд рублей). Публичный технологический и ценовой аудит проекта будет проведен за счет доходов самой клиники Мешалкина, он обойдется в 427,8 тыс. рублей.

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