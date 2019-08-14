Александр Трушакин потерял статус кандидата в мэры Новосибирска из-за приостановки деятельности выдвинувшей его партии.

Сегодня, 14 августа, прошло заседание избирательной комиссии Новосибирска по вопросу отмены регистрации кандидатом Александра Трушакина. Он выдвинут «Партией Великое Отечество», деятельность которой в мае приостановил Верховный суд по требованию Министерства Юстиции РФ. Деятельность партии приостановлена до сентября.

«Решение избирательной комиссии окончательное», — отметил в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» представитель горизбиркома.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Кроме Трушакина на пост главы города баллотируются еще 16 человек. «Континент Сибирь» приглашает вас принять участие в опросе, за кого бы вы проголосовали?

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