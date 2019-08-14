В Новосибирске в пилотном режиме будет открыта первая социальная гостиница для выпускников детских домов. Учреждение сможет единовременно принять 40 сирот в возрасте от 18 до 23 лет, которые испытывают трудности в получении собственного жилья. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 14 августа в рамках выездного совещания поручил подготовить здание социальной гостиницы к началу нового учебного года.

«По достижении совершеннолетия воспитанникам детских домов положено жильё. Это государственные обязательства. Муниципалитет решает данный вопрос по мере поступления денежных средств из федерального бюджета. К сожалению, не всегда удаётся быстро предоставить квартиры молодым людям. Наши специалисты предложили отдать часть центра «Тёплый дом» под социальную гостиницу для выпускников детских домов. Это пилотный проект», – отметил мэр Анатолий Локоть.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, социальная гостиница создается на базе МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Тёплый дом» в Ленинском районе. Здесь будут проживать выпускники из замещающих семей и интернатных учреждений города и области с инвалидностью и ОВЗ, которые испытывают трудности в социальной адаптации. Возраст ребят – от 18 до 23 лет. Гостиница рассчитана на 40 человек.

«У нас существовали некоторые виды помощи: мы помогали выпускникам снимать жильё и компенсировали затраты, также устраивали их к родственникам. Все эти меры не решали проблемы, поскольку это дети особой категории. У них существуют сложности с социализацией, с трудоустройством. Поэтому мы решили реализовать данный проект», – сообщила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

Она добавила, что контракт с выпускниками будет заключаться на один год. В это время сиротам будет оказываться помощь психологов, они смогут пройти обучение или профориентацию, в зависимости от своих собственных склонностей и желаний. Молодым людям будет оказана помощь в трудоустройстве и сопровождение в течение всего адаптационного периода.

На сегодняшний день в социальной гостинице практически закончен ремонт, идет оснащение комнат, учреждение планируется открыть в сентябре. Для жителей социальной гостиницы предусмотрены кухня и кафетерий. Каких-либо ограничений по распорядку дня в учреждении не предусмотрено, однако молодым людям придётся соблюдать правила общежития: проявлять уважение к соседям, не шуметь, не распивать спиртные напитки. Также при необходимости автовладельцам будут предоставлены парковочные места.

Ранее мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход ремонтных работ на улице Большой в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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