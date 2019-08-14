Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) получил от Минобрнауки РФ целевую субсидию на строительство нового общежития. 17-этажное здание на 403 места общей площадью 9133 кв.м будет располагаться на углу ул.Фрунзе и ул.Ломоносова около 2-го учебного корпуса университета.

Как пояснили в пресс-службе НГУЭУ, в настоящее время объявлен конкурс на выбор генерального подрядчика строительства, итоги которого станут известны 21 августа. Нормативный срок строительства – 18 месяцев, строительные работы начнутся уже осенью. Первых студентов заселят в общежитие летом 2021 года.

Помимо жилых комнат, в общежитии будут располагаться зоны отдыха, комнаты для самостоятельных занятий, спортивная инфраструктура.

Предполагается, что ввод в действие нового общежития позволит решить вопросы размещения иногородних студентов, а также дополнительного привлечения иностранных студентов в рамках федерального проекта «Экспорт образования».

Напомним, что в Сибирском федеральном округе, помимо НГУЭУ, целевую субсидию на капитальное строительство получил также Томский государственный университет.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.