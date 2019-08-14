В компании «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) накануне Дня шахтера установлен третий мировой рекорд. За июль этого года бригада Константина Минакина (филиал «Кедровский угольный разрез») на буровом станке «Sandvik D50KS» №733991 пробурила 43,4 тыс погонных метров.

Мировой рекорд по бурению коллектив бригады установил в рамках месячника высокопроизводительного труда, который на протяжении многих лет традиционно проходит в преддверии главного профессионального праздника – Дня шахтера. Пробурив 43,4 тыс погонных метров, бригада Константина Минакина выполнила месячный норматив на 206,7%.

Буровой станок «Sandvik D50KS» №733991 был запущен в эксплуатацию на Кедровском угольном разрезе в январе 2019 года: до этого более 13 лет бригада Константина Минакина работала на другом оборудовании.

«Мировое достижение данной буровой бригады, для которой это уже не первый рекорд как месячной, так и годовой производительности, еще раз демонстрирует высокий профессионализм горняков нашей компании, способных добиваться высоких результатов на любом оборудовании», — комментирует начальник производственного департамента АО «УК «Кузбассразрезуголь» Юрий Гук.

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