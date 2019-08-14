Сбербанк предлагает особые условия эквайринга для застройщиков и покупателей недвижимости. Теперь осуществить сделку можно и безналичным способом без помощи аккредитивов, при этом банк гарантирует полную безопасность расчетов и современный цифровой сервис.

По картам можно оплатить полную стоимость квартиры, первоначальный взнос и ежемесячные платежи по ипотеке, вносить платежи по программам рассрочки от застройщиков, а также приобрести машиноместо или подсобные помещения. Плюс, при покупке безналичным способом, клиент может воспользоваться банковской программой лояльности.

«Сегодня трудно представить жизнь без банковских карт. Теперь пользоваться ими можно не только в магазине, транспорте, кафе или аптеке, но также оплатить при помощи карты покупку недвижимости, – комментирует заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Сергей Волков. – Новый сервис, безусловно, очень удобен. А, кроме того, он гарантирует безопасность и прозрачность расчетов, что важно для всех — как для покупателей, так и для застройщиков. Мы рады, что смогли предложить эту услугу нашим клиентам».

Новый способ отвечает всем нововведениям в ФЗ №214. В соответствии с поправками, вступившими в силу с 1 июля текущего года, застройщики финансируют долевое строительство жилья только с применением эскроу-счетов. На данный счет будущий собственник квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует их до окончания строительства и перечисляет застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартиры.

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