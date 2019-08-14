«СДС» построит ЛДС в Новосибирске

Кемеровская холдинговая компания «СДС» выполнит часть работ по строительству многофункциональной ледовой арены в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой в 2023 году. Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе «СДС», генподрядчик строительства компания «ЭлинАльфа» и кемеровский холдинг договорились о совместном строительстве ледового дворца спорта в начале этой недели.

Детали соглашения в компании «СДС» пока не раскрывают, ссылаясь на условия сделки. Между тем, по информации «Континента Сибирь», спортивный объект в Новосибирске уже не первый на счету «СДС». Компания построила ледовый стадион «Енисей» и реконструировала каток «Первомайский» в Красноярске для XXIX Всемирной зимней Универсиады. В настоящее время ведет строительство комплекса для хоккея с мячом и ледовым видам спорта в Иркутске.

Генеральным подрядчиком строительства ледового дворца спорта (ЛДС) остается московская компания «ЭлинАльфа», единственная заявившаяся на тендер, объявленный правительством Новосибирской области. В мае 2019 года «ЭлинАльфа» выиграла аукцион, начальная цена которого составила 5,7 млрд рублей (для сравнения в Красноярске к Универсиаде-2019 компания построила ЛДС «Платинум арена» на 7 тысяч зрителей за 3,1 млрд рублей).

В ходе реализации проекта в Новосибирске будет построена шестиэтажная ледовая арена, а также камеры хранения, транспортные КПП и два павильона досмотра, в одном из которых разместят кассы. Основная арена сможет вместить 10 500 зрителей. Рядом с ней оборудуют универсальный игровой зал и малую тренировочную площадку с временными трибунами на 200 мест. Ледовый дворец спорта будет построен в районе улицы Немировича-Данченко на левом берегу Новосибирска.

ООО «ЭлинАльфа», по данным базы «Контур-Фокус», принадлежит Алексею Мочалову. Компания регулярно получает государственные контракты. Их общая сумма, по информации сервиса RusProfile, превышает 40 млрд рублей.

В составе ХК «СДС» – предприятия строительного комплекса. Головной структурой компании по реализации проектов в сфере строительства является ООО «СДС-Строй». Компания занимается строительством жилья, а также крупных объектов. В Новосибирске компания реализует проект жилой застройки «Венеция».

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