Бюджет-2020 в Омской области будет дефицитным

Власти Омской области обнародовали проектные параметры бюджета региона на 2020-й год. Доходы региональной казны составят 67,5 млрд рублей, расходы – 76,8 млрд рублей.

Как пояснили в пресс-службе облправительства со ссылкой на министра финансов региона Вадима Чеченко, дефицит вызван необходимостью снизить в будущем году долговую нагрузку областного бюджета с 75% до 72%. При этом доходная часть бюджета, в сравнении с 2018-м годом, вырастет на 8,2% или 5,1 млрд рублей. По словам Вадима Чеченко, расходы областного бюджета на обязательные статьи – зарплата бюджетникам, дорожный фонд и так далее — в 2020-м году вырастут на 6,5%, составив 3,8 млрд рублей.

Остальные расходы будут «доведены до каждого главного распорядителя одной суммой». Таким образом, отраслевые ведомства будут распределять полученные средства по своему усмотрению, «качественно расставив приоритеты», основным из которых станет финансирование нацпроектов. Проект бюджета на 2020 год и плановый период будет внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Омской области 25 октября.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.