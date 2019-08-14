День 350-летнего юбилея Государственного флага РФ в Новосибирской области впервые отметят масштабным автопробегом.

День Государственного флага РФ будет отмечаться в четверг, 22 августа. По информации пресс-службы правительства Новосибирской области в этот день в регионе пройдет более 960 мероприятий, связанных с праздником, в которых предположительно примут участие около 70 тыс. человек. Кроме концертов, выставок, торжественного вручения паспортов и спортивных состязаний, новосибирцы впервые отметят этот праздник масштабным автопробегом по территории области.

Автопробег стартует 22 августа в 10 часов по нск у памятника трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину на площади Маркса. Из Новосибирска участники автопробега направятся районный поселок Ордынское, далее – в село Кочки, Карасук, Купино, Татарск и Чаны, после чего автомобилисты вернутся в областной центр. Общая протяженность автопробега составляет более 1,1 тыс. км, в нем примут участие около тысячи человек: представители Новосибирской региональной общественной организации «Клуб «UazPATRIOT», Новосибирского регионального отделения ДОСААФ России, творческие коллективы. Колонна автомобилей будет украшена российскими флагами. Автопробег завершится 25 августа.

День Государственного флага РФ отмечается 22 августа на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». В Новосибирске, по информации пресс-службы правительства региона, в праздничный день волонтеры будут распространять ленточки и флажки-триколоры, информационные листовки об истории одного из главных символов страны. Кроме того, определены хэштеги праздника – #флагмоегогосударства и #мойфлаг.

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