Под Новосибирском построят дорогу за 2 млрд рублей

В Новосибирске подвели итоги тендера на строительство дороги «Обход села Сарапулка», которая соединит Мошковский и Тогучинский районы. Победителем стал единственный участник тендера — «Новосибирскавтодор», стоимость контракта составит около 2,2 млрд рублей.

Тендер был объявлен 15 июля текущего года, заказчиком выступило Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области. Как пояснили в «Новосибирскавтодоре», по контракту предприятию предстоит построить трассу, которая соединит автомобильные дороги К-19р (Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга) и Р-255 «Сибирь». Трасса будет начинаться в районе 1 км от поселка Буготак, далее через железнодорожную линию Инская – Кузбасс и реку Иня выйдет на существующую автомобильную дорогу Мошково – Сарапулка.

Общая длина трассы составит более 10 км, дорожное покрытие будет асфальтобетонным. Вместе с дорогой будут построены мост через реку Иня длиной 149 м и путепровод через железнодорожные пути длиной 73,22 м. Планируемый срок сдачи работ по контракту – октябрь 2024 года. Кроме того, заказчик объявил еще один тендер по поиску подрядчика для осуществления контроля за строительством дороги. Начальная сумма контракта составляет около 21 млн рублей, итоги тендера подведут в начале сентября.

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