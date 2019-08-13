Весной этого года Сбербанк успешно внедрил новый сервис «Сбербанк API. Аккредитивы». За два месяца клиенты банка открыли первые 100 аккредитивов на общую сумму 500 млн рублей.

«Это первые 100 аккредитивов, открытых для клиентов, которые уже доработали свои IT-системы для подключения к нашему сервису. Большое число клиентов сейчас ведут необходимые IT-доработки, и мы ожидаем значительное увеличение потока сделок в ближайшем будущем, – комментирует старший управляющий директор, директор Управления торгового финансирования Сбербанка Евгений Кравченко. – Так как аккредитив формируется автоматически, это исключает ошибки и минимизирует бумажную документацию. Мы получаем много положительных отзывов от клиентов и планируем расширить количество доступных по API сервисов банка. Так, сейчас разрабатывается аналогичный сервис по эскроу-счетам, который позволит подписывать документы в электронных каналах – как застройщикам, так и покупателям жилья».

Новая услуга позволяет юридическим лицам автоматически передавать данные для формирования заявлений на открытие аккредитива в банковские системы. Партнер Сбербанка (застройщик, риелтор, агентство недвижимости, нотариус, автодилер, маркетплейс), в пользу которого физическое лицо открывает аккредитив, может самостоятельно сформировать заявление на открытие аккредитива в своей системе. В режиме онлайн это заявление поступает в Сбербанк, после чего физическому лицу остается только подписать его в любом офисе банка.

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