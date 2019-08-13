42 млн рублей будет выделено из бюджета Новосибирской области в текущем году на развитие инфраструктуры ТОСЭР «Линево», в первую очередь, строительство электрической подстанции, которая позволит запустить новые предприятия.

О планах по развитию инфраструктуры «Линево» во вторник на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. В прошлом году на развитие инфраструктуры ТОСЭР из областного бюджета было выделено 40 млн рублей, в этом году – еще 42 млн рублей. В первую очередь средства направят на строительство новой электрической подстанции. «Сейчас мы ищем партнера по строительству подстанции, и надеюсь, что к концу этого года закончим проектирование», — пояснил Лев Решетников.

Начало строительства подстанции запланировано на начало 2020 года. Параллельно инвесторы будут строить предприятия. «На строительство предприятий мощности есть, для запуска будет нужно больше», — пояснил Лев Решетников. Сегодня в ТОСЭР «Линево» власти региона официально одобрили 7 инвестиционных проектов. В реестре пока значится лишь один, ГК «Обувь России». 5 инвесторов оформили запрос на предоставление земельных участков без торгов, по трем из них решение о выделении земли уже принято.

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