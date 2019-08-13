Список резидентов новосибирских территорий опережающего экономического развития (ТОСЭР) может быть расширен за счет принципа «разрешено все, что не запрещено».

Как сообщил в ходе прошедшей во вторник пресс-конференции исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, в министерстве экономического развития РФ прорабатывается вопрос изменения подхода к резидентам ТОСЭР. Напомним, сегодня от инвесторов требуется, чтобы их деятельность соответствовала определенным кодам общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) и ряду других параметров. К примеру, требования к резидентам новосибирского ТОСЭР «Горный» включают соответствие кодам ОКВЭД, инвестиции в размере 2,5 млн рублей и создание не менее 10 рабочих мест в первый год реализации проекта.

По словам Льва Решетникова, федеральные власти намерены отменить разрешительный подход для вхождения в ТОСЭР, оставив только запретительный. «Грубо говоря, будет разрешено все, кроме производства, например, подакцизных товаров», — пояснил Лев Решетников. Чиновник отметил, что большинство регионов это предложение поддержали. «Так гораздо удобнее работать, когда есть определенные запреты, а все остальное разрешено», — добавил Лев Решетников. В Новосибирской области работает две ТОСЭР – «Линево» и «Горный». Для реализации в «Линево» сейчас одобрены семь проектов, с потенциальными инвесторами «Горного» переговоры пока ведутся.

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