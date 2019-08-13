Число резидентов новосибирских ТОСЭР прирастет за счет запретов

Александр Корнев
 

Список резидентов новосибирских территорий опережающего экономического развития (ТОСЭР) может быть расширен за счет принципа «разрешено все, что не запрещено».

Как сообщил в ходе прошедшей во вторник пресс-конференции исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, в министерстве экономического развития РФ прорабатывается вопрос изменения подхода к резидентам ТОСЭР. Напомним, сегодня от инвесторов требуется, чтобы их деятельность соответствовала определенным кодам общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) и ряду других параметров. К примеру, требования к резидентам новосибирского ТОСЭР «Горный» включают соответствие кодам ОКВЭД, инвестиции в размере 2,5 млн рублей и создание не менее 10 рабочих мест в первый год реализации проекта.

По словам Льва Решетникова, федеральные власти намерены отменить разрешительный подход для вхождения в ТОСЭР, оставив только запретительный. «Грубо говоря, будет разрешено все, кроме производства, например, подакцизных товаров», — пояснил Лев Решетников. Чиновник отметил, что большинство регионов это предложение поддержали. «Так гораздо удобнее работать, когда есть определенные запреты, а все остальное разрешено», — добавил Лев Решетников. В Новосибирской области работает две ТОСЭР – «Линево» и «Горный». Для реализации в «Линево» сейчас одобрены семь проектов, с потенциальными инвесторами «Горного» переговоры пока ведутся.

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