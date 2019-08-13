Компании в Томской области, которые работают в сфере переработки и производства рыбной продукции, планируют с 2022 года наладить поставки в Казахстан. Сегодня экспорт рыбных продуктов из Томской области ограничивается только регионами России.

«2022 год у нас в плане (для начала экспорта рыбной продукции). Сейчас реализуется два инвестпроекта — два завода строятся, которые высокотехнологичны, уже с большим уровнем ассортимента, с упаковкой долгого срока хранения. Именно с учетом новых технологий и новой упаковки будет возможен экспортный вариант. У нас экологически чистый природный ресурс, все это уже забрендировано и Казахстан — ближайший потребитель этой продукции», — цитирует ТАСС главу департамента охотничьего и рыбного хозяйства администрации Томской области Виктора Сиротина.

По его словам, указанные 2 предприятия будут построены и запущены до конца 2019 года. Речь идет про рыбоконсервный завод в Александровском районе и рыбоперерабатывающий завод в Предтеченске. До 2022 года они должны выйти на плановые мощности — соответственно до 6 и 3 тыс. тонн банок консервов в год.

«В первую очередь задача рыбопереработчиков обеспечить жителей Томской области качественной и дешевой продукцией в широком ассортименте. Как только новые заводы выйдут на полные мощности, они смогут обеспечить как наш регион так и партнеров в странах ближнего зарубежья. Сейчас партнеры в Казахстане уже готовы покупать сибирскую рыбу», — приводит ТАСС слова Виктора Сиротина.

Начать поставлять рыбу за рубеж Томская область планирует в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Объем поставок будет определяться ближе к 2022 году — когда будут заключены договоры с Казахстаном. В настоящее время рыба экспортируется только в соседние от Томской области регионы — Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Алтай, Ханты-Мансийск, а также в южные регионы РФ, например, в Ростовскую область.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.