Компания МТС подвела итоги полугодия на рынке спутникового ТВ. За прошедший год, по оценке оператора, абонентская база спутникового телевидения в Новосибирской области увеличилась в 1,5 раза, большинство других регионов показали примерно такой же результат.

Общероссийская база абонентов «спутника» от МТС перешагнула к концу первого полугодия отметку в 750 тысяч подключений. На фоне общей стагнации рынка платного ТВ, связанной с переходом федеральных каналов на цифровое вещание, МТС во втором квартале 2019 года стал лидером по приросту абонентской базы – в первую очередь, благодаря «спутнику». По данным аналитиков, больше 80% всех новых подключений к услугам платных операторов в России во втором квартале пришлось на долю МТС.

Популярность спутникового ТВ растет прежде всего благодаря конвергентным предложениям. К примеру, МТС предлагает своим абонентам в комплекте к спутниковому телевидению подключить еще мобильный интернет-роутер с суммарной скидкой на услуги свыше 30%. В Новосибирской области треть всех подключений спутникового ТВ в 2019 году приходится на долю конвергента.

Спрос на спутниковое ТВ растет как в удаленных и сельских поселениях, где ему нет альтернативы, так и вокруг городских агломераций, где его подключают как второй или третий экраны для дачи, загородного дома и даже в городских квартирах, в том числе там, где есть альтернатива в виде кабельного ТВ.

Наиболее активно раскупали «тарелки» дачники Кубовая, Зеленый мыс, Солнечный, жители СНТ «Электрон-2», частного сектора в Октябрьском и Ленинском районах Новосибирска. Среди районных центров в тройку лидеров по проникновению «спутника» вошли Мошково, Сузун и Коченево.

В топ сибирских регионов с максимальным приростом абонентской базы вошли «соседи» Новосибирской области – Кемеровская область, Иркутск, Красноярский и Алтайский край.

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