Деловая газета «Ведомости» приглашает предпринимателей принять участие в крупнейшем региональном мероприятии по ритейлу — «Ритейл в России. Курс на регионы». Конференция будет проходить в Красноярске в отеле Novotel Krasnoyarsk Center 20 сентября.

Ритейлеры сейчас расширяют компетенции, чтобы быть конкурентоспособными, одновременно концентрируясь на персональной работе с покупателями. Завоевать потребителя промо-акциями и скидками можно, но как превратить его в лояльного клиента?

Динамика реальных доходов населения слабо стимулирует увеличение оборотов розничной торговли. Даже официальные органы фиксируют их «рост» в пределах статистической погрешности (1-2% в год). Покупатели все туже затягивают пояса, одновременно требуя от ритейлеров все большего разнообразия ассортимента, качественного сервиса и при этом более низких цен на продукцию. Потребительская корзина заполняется жизненно необходимым, потребительский интерес к остальному поддерживают кредиты и программы рассрочки. Банки и ритейлеры формируют и укрепляют у населения модель поведения «занять, чтобы потратить».

Индустрия ритейла превращается в индустрию сервиса и развлечений. В торговые центры люди ходят в кино и на фудкорт. Ритейлеры в регионах вынуждены расширять компетенции, чтобы быть конкурентоспособными, одновременно концентрируясь на персональной работе с клиентами. Делать это в условиях слабо развитой логистики и давления федеральных сетей непросто. Но у регионального ритейла есть ряд преимуществ, которые будут востребованы на рынке как партнёрами (поставщиками), так и клиентами (покупателями). В первую очередь это знание местной специфики и способность «точечно» работать с потребителями.

Среди тем для обсуждения:

— перспективы развития и новые вызовы для торговых сетей России;

— работа с поставщиками и категорийный менеджмент;

— альтернативы «промо» и возможности заработать даже на экономном потребителе;

— правильное использование Big Data.

Мероприятие предназначено для владельцев и руководителей торговых сетей, директоров по закупкам и логистике, поставщиков и производителей, логистических компаний, IT-компаний, девелоперов торговой и складской недвижимости. К выступлению будут приглашены представители Минпромторга РФ, ЦРПТ, профильных независимых ассоциаций, федеральных и региональных торговых сетей.

По вопросам участия обращайтесь к Анне Ивановой +7 495 956 3458 #4147 a.ivanova@vedomosti.ru

Подробная информация и регистрация доступна по ссылке.

Возрастное ограничение 16+.

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