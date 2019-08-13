В 18 районах Омской области началась уборочная кампания

В Омской области началась уборочная кампания. В первые дни аграрии обмолотили 22,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, заготовив 43, 2 тыс. т зерна.

Как сообщили в правительстве Омской области, в 7 сельских районах региона также прошел обмолот озимых культур — пшеницы и ржи — на площади 2,5 тыс. га. В Русско-Полянском районе обмолочено 230 га масличной культуры посевного рыжика, в Большеуковском и Муромцевском районах убрано 700 га посевов льна-долгунца. Кроме того, в области уже подходит к завершению заготовка кормов. На текущую дату заготовлено 239,6 тыс. т сена (106,6% от плана) и 659,7 тыс. т сенажа (73,3% от плана).

Напомним, в июне текущего года омский губернатор Александр Бурков объявил на территории региона режим ЧС из-за сильных дождей, которые привели к переувлажнению почвы и затоплению посевов. Более чем в 7 раз была превышена месячная норма осадков в Саргатском и Тюкалинском районах, всего под угрозой затопления находились 12 сельских районов. Сильные дожди в конце весны 2018 года привели к тому, что режим ЧС был объявлен в семи регионах Сибири.

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