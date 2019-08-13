На сегодняшний день основная часть жалоб в муниципальную избирательную комиссию Новосибирска поступает на независимого кандидата Сергея Бойко.

Ко вчерашнему вечеру в Новосибирскую избирательную комиссию поступило 6 заявлений по поводу предполагаемых нарушений предвыборных правил кандидатами в мэры Новосибирска и их штабами. В четырех из них — претензии к самовыдвиженцу, координатору штаба Навального в Новосибирске Сергею Бойко.

Три жалобы — от избирателя, одна — от конкурента по предвыборной кампании, старшего администратора МКУ «Музей Новосибирска» Олега Викторовича, выдвинутого «Партией дела». Викторович предполагает, что ролик Бойко на его сайте нарушает порядок ведения избирательного счета. «Реквизиты на сайте выложены. Мол только в банке по бумажке положено платить», — поясняет в соцсетях Сергей Бойко. Олег Викторович просит привлечь оппонента к административной ответственности по статье 5.18 КоАП РФ (Незаконное использование денежных средств при финансировании избирательной кампании). Эту жалобу избирком рассмотрит сегодня.

Еще три жалобы на Сергея Бойко от избирателя уже рассмотрены. Одну из них избирком удовлетворил. Как пояснили корреспонденту «Континента Сибирь» в горизбиркоме, один из видеороликов признан содержащим признаки предвыборной агитации, изготовленным и распространяемым с нарушением требований закона. «Направлено представление в Управление МВД по городу Новосибирску для принятия мер по пресечению распространения материала и привлечению виновных лиц к ответственности», — отметил собеседник редакции, представляющий избирательную комиссию.

Частично удовлетворена жалоба по поводу другого видеоролика, в котором тоже специалисты нашли признаки предвыборной агитации. К еще одному видео с участием Сергея Бойко у избиркома претензий нет.

На вопрос, есть ли у штаба ответные претензии к кому-то из соперников по выборам, Сергей Бойко ответил корреспонденту «Континента Сибирь»: «Мы ведем активную кампанию и нам некогда жаловаться».

Также в избирком поступило заявление от предпринимателя Алексея Крестьянова (баллотируется от «Аграрной партии»). Ему в соцсети не понравился один из роликов депутата горсовета Новосибирска, которая выдвинулась в мэры от партии «РОС», Натальи Пинус. Избирком не увидел нарушений.

Отказано в удовлетворении жалобы от избирателя на нарушение со стороны штаба мэра Новосибирска, первого секретаря местного обкома КПРФ Анатолия Локтя. Как пояснили корреспонденту «Континента Сибирь» в горизбиркоме, обращение касалось газеты «Красный Проспект», которая распространяется на улицах города.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Муниципальная избирательная комиссия Новосибирска допустила к ним 17 кандидатов.

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