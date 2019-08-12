Финал XX Спартакиады работников АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) прошел в поселке Бачатский в Кемеровской области. Участниками круглогодичных корпоративных соревнований стали более 1000 горняков, которые представляют все филиалы компании.

В финале участники Спартакиады выявляли сильнейших в соревнованиях по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, шахматам, гиревому спорту и перетягиванию каната. По итогам ХХ Спартакиады работников УК «Кузбассразрезуголь» победу в общем зачете одержала команда Талдинского угольного разреза, которая занимает первое место третий год подряд. Горняки Кедровского угольного разреза – на втором месте, представители Моховского угольного разреза – бронзовые призеры. Награды также получили сильнейшие команды по отдельным видам спорта и лучшие спортсмены всех филиалов.

«Человек, который ведет здоровый образ жизни, более успешен на производстве. Среди наших горняков сильны спортивные традиции, поэтому Компания уделяет огромное внимание и всячески способствует развитию этой сферы. – подчеркнул директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Парамонов, добавив, что к финалу ХХ Спартакиады отремонтирован стадион «Горняк», а ко Дню шахтера рядом с ним будет построен физкультурно-оздоровительный центр с искусственным льдом.

«Не только горняки, но и многие жители города Белово и соседних муниципальных образований по достоинству оценят подарки, которые делает «Кузбассразрезуголь» к своему 55-летию и 70-летию Бачатского угольного разреза, — отметил на торжественной церемонии открытия большого спортивного праздника глава Беловского городского округа Алексей Курносов. — Белово – спортивный город, а с появлением таких современных арен у наших жителей будет еще больше возможностей заниматься спортом».

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